«Нант» — «Монако». Прогноз: Александр Головин рвётся в Лигу чемпионов!

31 января состоится матч 22-го тура чемпионата Франции «Нант» — «Монако». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Успех «Нанта» оценён экспертами в 4.30. А ставки на ничью принимаются за 3.82.

Коэффициенты букмекеров на матч 22-го тура Лиги 1 «Нант» — «Монако» 31 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч французской Лиги 1 «Нант» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата Франции «Нант» — «Монако» (31.01.2021)

Уже миновали добрые две трети зимы, календарь не щадит никого. В чемпионате Франции набрал обороты второй круг, программа 22-го тура завершится 31 января сразу семью поединками. «Нант» и «Монако» сыграют последними, начало – в 23:00 мск.

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В прошлом туре «Нант» гостил у середняка Лиги 1 «Метца» и устпуил со счётом 0:2. В целом по делу: хозяева острее смотрелись в атаке, а гости за все 90 минут так и не нанесли ни одного удара в створ ворот. Не помогло даже большее владение мячом.



Это поражение позволило конкурентам по борьбе за выживание сократить отставание. Перед 22-м туром у «канареек» в активе всего 18 очков и 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, «Дижон», «Лорьян» и «Ним» отстают на три пункта. При этом у последних двух есть по одной игре в запасе.



Впрочем, для аутсайдера первенства команда из Нанта не так часто проигрывает, у неё только девять поражений за 21 игру. Однако категорически не хватает побед – их всего лишь три. Хуже по этому показателю только «Дижон», у него две победы.

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«Монако» Нико Ковача тем временем разошёлся не на шутку. В предыдущем матче дома получилось обыграть «Марсель» со счётом 3:1. Любопытно, что хозяева даже по ходу проигрывали, но после перерыва перевернули игру. Помог Александр Головин, отдавший две голевые передачи.



Теперь у монегасков пять побед и ни одного поражения в шести последних турах чемпионата Франции. Форму набрали отличную. Единственная ничья пришлась на «Сент-Этьен» (2:2), но тогда команда из Монако была вынуждена играть полтора тайма в меньшинстве. Такая ничья сродни победе.



Шикарный отрезок позволил «Монако» задержаться на четвертом месте в турнирной таблице первенства. После 21-го тура в активе 39 очков. «Ренн» отстаёт на три пункта, а дистанция до тройки лидеров составляет шесть баллов. Положение вполне рабочее, шансы на попадание в Лигу чемпионов сохраняются.

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Монегаски выглядят гораздо предпочтительнее «Нанта». Всё-таки помимо отличной формы в их пользу говорит статистика личных встреч. За восемь предыдущих поединков против «канареек» одержано семь побед. Проходить мимо таких цифр нельзя.



При этом подопечные Нико Ковача в последнее время не имеют абсолютно никаких проблем с результативностью. За шесть последних игр забито целых 17 голов, то есть почти три штуки в среднем за 90 минут. «Нант» же из числа тех, кто много пропускает и мало забивает. Так что вполне можно подумать над П2 за 1.84.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Нант» — «Монако» 31 января 2021 года

«Нант» идёт в числе аутсайдеров Лиги 1: с победами проблемы, плюс мало забитых и достаточно много пропущенных мячей. А в пользу «Монако» говорит не только шикарная форма, но и статистика личных встреч. Семь побед в восьми последних случаях! На наш взгляд, команда Головина проведёт ещё один удачный матч.



Ставка: победа «Монако» за 1.84.