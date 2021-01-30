«Барселона» — «Атлетик». Прогноз: сладкая месть Месси за кошмар в Суперкубке Испании

31 января состоится матч 21-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетик» Бильбао. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех «Атлетика» оценён букмекерами коэффициентом 8.10.

Коэффициенты букмекеров на Ла Лиги «Барселона» — «Атлетик» Б 31 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетик» Бильбао 31 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.54, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.30. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.73.

«Барселона» — «Атлетик»: анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата Испании (31.01.2021)

Сезон в европейском футболе перевалил через середину. Уровень амбиций очерчен, примерные перспективы участников понятны. В Испании разобрались с Суперкубком и добрались до второго круга национального первенства. 21-й тур продолжится в воскресенье, 31 января.

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В программе четыре матча, самый поздний из них стартует в 23:00 мск. «Барселона» на легендарном стадионе «Камп Ноу» сразится с «Атлетиком» из Бильбао. Пути команд пересекаются в третий раз за январь, подобное редко увидишь. И две предыдущие встречи получились на загляденье.



6 января каталонцы выиграли со счётом 3:2 в чемпионате Испании. Быстро пропустили, ещё до перерыва вышли вперёд и довели дело до победы. Не без ошибок вратаря соперника, но всё абсолютно по делу. Создали заметно больше, при доле везения вполне могли забить не три, а пять-шесть мячей.



17 января баски взяли реванш. Причём сделали это крайне чувствительным образом. Финал Суперкубка Испании, спасительный гол на 90-й минуте. В дополнительное время красно-белые вышли вперёд, отстояв преимущество (3:2 ДВ). Естественно, с максимальным количеством пауз и затяжками времени.

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Лионель Месси даже получил красную карточку на 121-й минуте. Аргентинец повёл себя некрасиво и заслуженно удостоился дисквалификации, однако нужно учитывать, что ему постоянно приходилось иметь дело с грубой игрой и провокациями. В концовке нервы не выдержали.

Впрочем, двухматчевая дисквалификация подошла к концу. Без Лео сине-гранатовые с горем пополам дожали скромнейшую «Корнелью» в Кубке Короля (2:0 ДВ), а также в гостях разобрались с «Эльче» (2:0). Пришлось понервничать, второй мяч состоялся незадолго до финального свистка. Но смотрелись гораздо лучше и три очка взяли заслуженно.



Месси вернулся в среду. В 1/8 финала Кубка Испании с «Райо Вальекано» (2:1) отбегал все 90 минут и сумел отличиться. Подопечные Рональда Кумана снова наигрались на нервах болельщиках: пропустили первыми, довольно быстро отыгрались и забили решающий мяч на 80-й минуте. Впереди четвертьфинал.

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В Примере положение довольно устойчивое. Третье место в турнирной таблице, 37 очков. До «Реала» не хватает трёх пунктов, до «Атлетико» — десяти. А ведь у «матрасников» ещё есть игра в запасе. Завоевать титул будет сложно, но пару месяцев назад ситуация была гораздо хуже. Сейчас по крайней мере оставили позади «Севилью», «Вильярреал» и «Реал Сосьедад».



«Атлетик» прошёл в четвертьфинал Кубка Короля по конспектам «Барселоны»: тоже пропустил первым от скромного «Алькояно», но в концовке переломил ситуацию (2:1). Смена тренера даёт плоды. Марселино умеет строить симпатичные коллективы, причём обычно делает это довольно быстро.



Нынешний сезон в любом случае войдёт в историю басков, как минимум один трофей они взяли. В чемпионате Испании тоже не всё потеряно. Разгром «Хетафе» (5:1) позволил подняться на девятое место в Примере, отставание от зоны еврокубков составляет семь очков. При одной встрече в запасе.

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Заметим, что после смены тренера красно-белые очень много забивают. Собственно, в шести последних поединках они отличались не меньше двух раз. А у сине-гранатовых по-прежнему много кадровых потерь. К куче травм (Фати, Пике, Коутиньо, Дест) добавилась дисквалификация Бускетса, который перебрал жёлтых карточек.



Словом, свой гол гости наверняка найдут. Но для Месси с партнёрами этот матч — дело принципа. Поквитаться за Суперкубок Испании нужно, тем более на своём поле. На 1Х + обе забьют дают 1.95, ставка посмелее — П1 + обе забьют за 2.77. Ждём тут чего-то в духе 3:1 или даже 3:2.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетик» 31 января 2021 года

«Атлетик» забивает как минимум два гола на протяжении шести матчей, а у «Барселоны» по-прежнему хватает кадровых потерь. Свой мяч гости наверняка найдут, ошибаются подопечные Кумана исправно. В то же время для сине-гранатовых эта битва будет особенной. Две недели назад проиграли баскам в финале Суперкубка Испании, надо вернуть должок. Ждём яркого зрелища и победы хозяев.



Ставка: победа «Барселоны» и обе забьют за 2.77.