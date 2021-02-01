«Вашингтон» — «Бостон». Прогноз: Овечкин давал Макдэвиду и Мэттьюсу фору. Шутки кончились

2 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Бостона» в основное время можно с коэффициентом 2.06, успех «Вашингтона» идёт за 2.97.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Бостон» 2 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Бостон» 2 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.92, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз»: прогноз и анализ матча НХЛ (2.02.2021)

НХЛ постепенно набирает обороты. Дату возобновления и формат обсуждали долго, зато дальше началось веселье. Участники поделены на четыре дивизиона, в регулярном чемпионате играют строго между собой. Больше того — два стартовых раунда Кубка Стэнли также пройдут внутри дивизионов.

«Трактор» — «Ак Барс». Прогноз: чёрный день для вратарей. Данис Зарипов будет блистать Челябинцы оформили 15 шайб за шесть последних игр, а казанцы априори часто забивают.

На вторник, 2 февраля, запланированы пять матчей, четыре из которых стартуют в 3:00 мск. «Вашингтон Кэпиталз» на льду «Кэпитал Уан-Арены» сразится с «Бостон Брюинз». Соперники пересекались в воскресенье. Получилось драматично: солидная результативность, нервная концовка, овертайм.

С одной стороны, хозяева вели в три шайбы к середине второго периода и имели все шансы управиться за один час. «Мишки» спаслись на последней минуте уже после замены вратаря на шестого полевого игрока. Впрочем, тогда мы бы не увидели победной шайбы Александра Овечкина. Ему хватило 28 секунд в решающем отрезке.

С другой, гости смотрелись гораздо веселее. Разницу сделали вратари: Витек Ванечек много выручал, а вот Туука Раск должен был забирать как минимум две шайбы. «Брюинз» почти в два раза перебросали оппонента (43:23), не задалось с реализацией. Если чех удержит заданную планку, Илью Самсонова ждут большие проблемы.

«Динамо» Москва — СКА. Прогноз: Крикунов и Брагин проведут репетицию плей-офф КХЛ Обе команды выдали победные серии в конце января и почти перестали пропускать.

Обе команды чувствуют себя уверенно. У «столичных» 15 очков в девяти встречах и чистое первое место в дивизионе, причём поражений в основное время до сих пор нет. У подопечных Брюса Кэссиди 12 баллов в восьми поединках. С пустыми руками остались лишь однажды — 0:1 от «Айлендерс», где блистал Семён Варламов.

Разумеется, возвращение Овечкина и Орлова на короткой дистанции чревато проблемами. Россияне не имели возможности нормально тренироваться, а потому будут набирать форму через матчи. Это повышает вероятность нестабильности. А вот «Бостон» готов хорошо и пропускает очень мало.

Больше двух шайб получил лишь дважды, причём оба раза начудили вратари. И всё же давать на «Вашингтон» около тройки — это, пожалуй, чересчур. Ещё раз: ни одного поражения в основное время, всегда готовый отличиться Овечкин, поймавший кураж вратарь, да ещё и преимущество своего льда.

«Спортинг» — «Бенфика». Прогноз: Вайгль и Пицци тормознут лидера чемпионата Португалии «Спортинг» лидирует в чемпионате Португалии, но слабо играет с «Бенфикой» в последние годы.

Набор козырей солидный. И бонусом — статистика очных встреч. У «Кэпс» за 20 предыдущих случаев набежало аж 18 побед. Потрясающий показатель. И на таком фоне на 1Х дают дивный коэффициент 1.79. На наш взгляд, стоит брать. Ставка посмелее — 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.44.

Обычно в этом противостоянии обходится без крупных счетов. Тем более команды пересекались накануне. Тренеры проделают работу над ошибками и сделают выводы, созидать наверняка станет тяжелее.

«Вашингтон» — «Бостон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 2 февраля 2021 года

Накануне «Вашингтон» выиграл, хотя смотрелся хуже соперника. Разницу сделали вратари, но Туукка Раск редко выдаёт два слабых матча подряд. В то же время котировки букмекеров удивляют. «Кэпиталз» ни разу не проиграли в основное время, имеют преимущество своего льда, а в 20 предыдущих очных встречах одержали 18 побед. Коэффициент 1.79 на 1Х выглядит соблазнительно.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет за 1.79.