«Трактор» — «Ак Барс». Прогноз: чёрный день для вратарей. Данис Зарипов будет блистать

1 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.12, а успех «Трактора» оценён экспертами в 2.99.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Трактор» — «Ак Барс» 1 февраля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Трактор» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10. Гол в первые десять минут идет за 1.90.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» Челябинск — «Ак Барс» Казань (01.02.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подбирается к финишу. До старта Кубка Гагарина всего лишь месяц, исправить положение будет непросто. Победители конференции фактически определены, имена подавляющего числа неудачников тоже известны. Интриг почти не осталось.

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В понедельник, 1 февраля, пройдут четыре матча. На 17:00 мск запланировано начало битвы челябинского «Трактора» и казанского «Ак Барса». Скучно явно не будет, представитель топ-6 Восточной конференции принимает лидера сводной таблицы КХЛ.



Челябинцы замыкают пятёрку лучших в Восточной конференции, набрав 60 очков. Ситуация вполне рабочая, особенно на контрасте с провальным прошлым годом. Вопросов по выходу в плей-офф нет, ведь отрыв от идущей девятой «Сибири» составляет целых 12 пунктов, а форму они показывают неплохую.



В последних шести поединках потерпели всего два поражения. Одно из них случилось дома с «Авангардом» (2:3), который идёт на втором месте в конференции, другое – в предыдущем матче на выезде с «Сибирью». В целом соперники смотрелись на равных, дошли до овертайма, но удачливее оказались хозяева (2:3 ОТ).

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«Ак Барс» по-прежнему лидирует в Восточной конференции, набрав за 51 игру 80 очков. Отрыв от группы ближайших преследователей «Авангарда», «Металлурга» и «Салавата» солидный, 11 пунктов. При двухочковой системе это настоящая пропасть, так что уже можно потихоньку готовиться к плей-офф.



Тем более что отсутствие дополнительной мотивации несильно сказалось на результатах команды. Поражения от «Локомотива» и рижского «Динамо» по буллитам и в овертайма не стали проблемой. Далее последовали победы над «Автомобилистом» и «Куньлунем» (обе со счётом 3:1).



Вообще, с результативностью у подопечных Дмитрия Квартальнова полный порядок. На данный момент никто не забил больше них, даже в сводной таблице лидируют по этому показателю. В среднем за игру забивают больше трёх шайб. Прекрасные цифры.

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Однако «Трактор» в последнее время тоже радует, у него 15 голов за шесть предыдущих поединков. Голевых парадов тут не бывает, но свои две-четыре шайбы уральцы кладут исправно. Так что есть все основания ожидать от команд обоюдоострую игру, можно проверить ТБ 4.5 шайбы за коэффициент 1.90.



Интересным вариантом для ставки также выглядит П2 с нулевой форой за 1.65. Всё-таки казанцы 30 из своих 37 побед одержали в основное время, да и состав у них объективно мощнее. Челябинцам, которые не так стабильно выступают на домашней арене, придётся попотеть.

«Трактор» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 1 февраля 2021 года

«Ак Барс» в нынешнем розыгрыше априори часто забивает, а «Трактор» за шесть предыдущих поединков наколотил 15 шайб, да и в целом соперники находятся в хорошей форме. На наш взгляд, стоит подумать над классическим букмекерским верхом, коэффициент дают приемлемый.



Ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.92.