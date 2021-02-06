«Шеффилд» — «Челси». Прогноз: Тухель сомнёт аутсайдера АПЛ, зона Лиги чемпионов всё ближе

7 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» — «Челси». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу лондонской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех хозяев оценён экспертами в 7.40. А ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Челси» 7 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Шеффилд» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.78. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» — «Челси» (07.02.2021)

Томас Тухель выдал один из лучших тренерских стартов в истории «Челси» — за три первых матча одержано две победы, при этом до сих пор не пропустили ни разу. Более того, за 270 минут в створ ворот Эдуара Менди пришлись лишь два удара — великолепный результат, учитывая что среди соперников был и «Тоттенхэм», и «Вулверхэмптон».

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз: Юрген Клопп останется в чемпионской гонке АПЛ «Ман Сити» не проигрывает в АПЛ с ноября. У «Ливерпуля» — два поражения в четырёх последних матчах.

Теперь же синих ждёт выездной матч с «Шеффилдом» — наименее атакующей командой, которая в 22-х матчах чемпионата сумела забить лишь 14 мячей. Идеальная возможность для «Челси» продлить сухую серию до четырёх матчей. Сможет ли Тухель настроить своих футболистов нужным образом?



Удивительно, но если взглянуть на три матча, которые провели «Челси» и «Шеффилд» после возвращения последних в АПЛ, то лондонский клуб не только ни разу не удержал свои ворота на замке, но и победить смог лишь однажды. Были как 2:2, так и кошмарное поражение со счётом 0:3 в концовке прошлого сезона.



Тем не менее, прошлогодний «Шеффилд» и нынешний — это две абсолютно разные команды. Если в сезоне-2019/2020 подопечные Криса Уайлдера были угрозой для абсолютно любого клуба, то сразу же после летнего перерыва они стали главным претендентом на вылет. Остаются они им и по сей день — 11 очков в 22-х турах АПЛ.

«Марсель» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар и Мбаппе столкнут исторического соперника в пропасть Южане находятся в глубоком кризисе, а команде Почеттино надо возвращать первое место.

Практически наверняка в ближайшем матче «Челси» возьмёт мяч под свой контроль и будет позволять сопернику лишь изредка контратаковать. Учитывая стиль игры «Шеффилда», рассчитывать на гол аутсайдеру будет очень тяжело. Расчёт лишь на стандарты, но и их нужно сперва заработать.

Явно просматривается очередной сухой матч для Менди и всей лондонской команды.Уверенности добавляет и возвращение «Челси» к схеме с пятью защитниками, где в роли вингбэков отыгрывают Маркос Алонсо и Рис Джеймс. При такой схеме в матчах с заведомо более слабыми соперниками контроль мяча у «пенсионеров» становится ещё более тотальным.

Не исключено, что «Шеффилд» и вовсе не потревожит Менди, как ранее было в матчах «Челси» с «Вулвз» и «Бёрнли». К тому же с матчу с худшей командой лиги синие подходят практически в идеальном составе — отсутствовать будет лишь Кай Хаверц (что, возможно, станет даже плюсом) и Тьяго Силва, которого неплохо заменил в матче с «Тоттенхэмом» Андреас Кристенсен.

«Трактор» — ЦСКА. Прогноз: Сошников, Андронов и Попов наведут шороху в Челябинске За десять последних матчей с «Трактором» москвичи одержали девять побед.

Тухель уже анонсировал некоторую ротацию в основе, но глубина состава «Челси» так велика, что практически любой игрок из заявки может спокойно заменить своего конкурента по позиции. Так что по качеству футбола коллектив просесть не должен.



С результативностью у «клинков» всё плохо даже на своём поле. Интересно, что в 11 проведённых домашних матчах «Шеффилд» забил всего восемь мячей. Скромный результат, который только прибавляет уверенности в том, что «Челси» не позволит сопернику распечатать свои ворота.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Шеффилд» — «Челси» 7 февраля 2021 года

Нас ожидает абсолютно односторонний матч, в котором «Шеффилду» останется разве что попытаться избежать очередного постыдного поражения на домашнем стадионе. Параллельно с тотальным контролем мяча «Челси» не станет забывать про оборону, ведь вратарь команды по-прежнему борется за “Золотую перчатку” АПЛ.



Ставка: «Шеффилд Юнайтед» не забьёт за 2.03.