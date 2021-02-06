«Марсель» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар и Мбаппе столкнут исторического соперника в пропасть

7 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «ПСЖ». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Марселя» оценён букмекерами коэффициентом 7.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ» 7 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Франции «Марсель» — «ПСЖ» 7 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.51, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.55. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.50.

Анализ и прогноз матча 24-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «ПСЖ» (7.02.2021)

Футбольный сезон добрался до февраля. Во всех ведущих европейских лигах набирает обороты второй круг, да и в национальных кубках приближаются решающие стадии. В чемпионате Франции пришло время 24-го тура, который завершится в воскресенье, 7 февраля, семью матчами.

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Самое вкусное оставили на десерт. В 23:00 мск «Марсель» на стадионе «Велодром» начнёт выяснять отношения с «ПСЖ». Вывеска замечательная, хотя обе команды сейчас переживают непростой период. Справедливости ради, сравнивать глубину проблем никак нельзя, потому что разница колоссальна.



Парижане банально не могут обрести стабильность. Томас Тухель освободил пост главного тренера, сменивший его Маурисио Почеттино уже успел выиграть первый трофей на новом месте. Впрочем, речь всего лишь о Суперкубке Франции. В котором, между прочим, обыграли как раз «Марсель» (2:1).



А вот в Лиге 1 дела складываются слабо. Второй круг набирает обороты, а действующий чемпион никак не может закрепиться на первом месте. То вничью на выезде сыграет (0:0 с «Лиллем», 1:1 с «Сент-Этьеном»), то вообще схватит эпическое поражение от стоящего навылет «Лорьяна» (2:3). И тоже в гостях.

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Там «ПСЖ» дважды реализовал пенальти и вёл к 80-й минуте, однако в оставшееся время умудрился пропустить два гола. Выместил злобу на несчастном «Ниме» (3:0), но по-прежнему остался на третьем месте в турнирной таблице. 48 очков в 23 поединках, до лидирующего «Лилля» не хватает трёх баллов.



А вот у «Марселя» ситуация гораздо печальнее. Сезон оборачивается натуральным провалом. В Лиге чемпионов заняли последнее место в группе, на внутренней арене дела ничуть не лучше. Скандальный уход Андре Виллаш-Боаша с поста главного тренера и нашумевшее буйство фанатов прекрасно иллюстрируют глубину кризиса.



В пяти предыдущих турах чемпионата Франции южане разжились всего двумя баллами. Отыграть на «ноль» удалось лишь однажды в десяти последних встречах. Потихоньку сползли на девятое место в Лиге 1, хотя имеют две игры в запасе. Одну перенесли из-за коронавируса, вторую — из-за нападения фанатов на базу, в результате которого пострадал один из футболистов.

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Творящийся вокруг хаос и уход тренера вряд ли пойдут коллективу на пользу. «ПСЖ» на выезде категорически не блещет, но на «Велодроме» чувствует себя комфортно. Достаточно сказать, что в семи предыдущих случаях неизменно забивали как минимум два мяча. Скандалы, потасовки и удаления в этом противостоянии также случаются регулярно.



Так что должно быть жарко. ИТБ 2 гола «ПСЖ» за 1.69 — надёжная ставка. Если гости ограничатся двумя мячами, произойдёт возврат. Вариант посмелее — П2 + тотал больше 2.5 гола за 1.93. Добить исторического оппонента всегда приятно, а возможность близка к идеальной.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Марсель» — «ПСЖ» 7 февраля 2021 года

Действующий чемпион Франции застрял на третьем месте в турнирной таблице, так что проблем с мотивацией быть не должно. Соперник мало того что принципиальный, так ещё и крайне проблемный. Южане находятся в глубоком кризисе, набрали всего два очка в пяти последних турах и задыхаются от скандалов. Скорее всего, «ПСЖ» спокойно забьёт два-три мяча и победит.

Ставка: ИТБ 2 гола «ПСЖ» за 1.69.