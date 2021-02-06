«Трактор» — ЦСКА. Прогноз: Сошников, Андронов и Попов наведут шороху в Челябинске

7 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — ЦСКА. Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.72, а успех клуба из Челябинска оценён экспертами в 4.50.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Трактор» — ЦСКА 7 февраля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Трактор» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.92, а тотал меньше 4.5 гола — тоже за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 4.45. Гол в первые десять минут идет за 1.90.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» Челябинск — ЦСКА Москва (07.02.2021)

До завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаётся совсем немного. Кубок Гагарина стартует менее чем через месяц, исправить положение будет непросто. Лидеры конференции фактически определены, имена большинства аутсайдеров тоже известны. Интриг почти не осталось.

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Воскресный день, 7 февраля, подарит нам сразу девять поединков, есть и достойные вывески. В 15:00 мск на льду площадки «Арена-Трактор» челябинский «Трактор» примет столичный ЦСКА. Соперники выступают в разных конференциях, но уже обеспечили себе участие в плей-офф. Впрочем, за противостояниями серьёзных коллективов всегда интересно наблюдать.



1:3 от «Йокерита» и 1:4 от «Динамо» М не выбили «армейцев» из колеи. После двух подряд поражений они обыграли минское и рижское «Динамо», а в прошлом выездном матче закусили победой над «Сочи» (2:0). Несмотря на скромный счёт, стоит отметить серьёзное преимущество гостей по броскам и вбрасываниям.



В Западной конференции конкурентов нет: москвичи единолично лидируют, набрав 81 очко за 53 игры. Отрыв от ближайшего преследователя СКА целых девять пунктов, хотя сыграть осталось всего лишь семь поединков. Более интересно выглядит положение команды в сводной таблице.

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Дело в том, что сейчас подопечные Игоря Никитина идут на второй строчке, дистанция до лучшего клуба КХЛ составляет только три пункта. Однако «Ак Барс» сыграл на одну игру больше. При этом впереди у прямых конкурентов ещё и очная встреча, так что без возможности зацепиться за лидерство «армейцы» не останутся.



«Трактор» в прошлом матче прошли по краю пропасти, обыграв на своём льду «Амур» (3:2 Б). Часа игры и овертайма для определения победителя командам не хватило, пришлось пробивать буллиты. Но любопытно то, что хозяева проигрывали 0:2 после первого периода, а вторую свою шайбу забросили за две секунды до окончания основного времени.



Место в плей-офф челябинцам тоже обеспечено. Из восьмёрки лучших Восточной конференции уже не вылетят, ведь идущая девятой «Сибирь» отстаёт на целых 16 пунктов. У самого же челябинского клуба в активе 64 балла, побороться можно разве что за пятую строчку с нижегородским «Торпедо».

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Главная задача выполнена, а потому ждать от команды Анвара Гатиятулина фурора в предстоящем поединке с лидером Западной конференции мы бы не стали. ЦСКА выглядит и покрепче, и мотивированнее. При этом москвичи ещё лидируют по набранным очкам в гостях, одержав 15 побед в основное время за 26 выездов.



На наш взгляд, стоит подумать над очередной победой гостей, букмекеры дают за неё вполне приемлемый коэффициент 1.72. Статистика личных встреч на нашей стороне. За десять последних матчей с «Трактором» москвичи добыли девять побед – все в основное время.

«Трактор» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 7 февраля 2021 года

«Трактор» выполнил главную задачу – попал в плей-офф. А потому ждать от него подвигов в матче с лидером Западной конференции мы бы не стали. ЦСКА справедливо считается фаворитом: клуб лучше остальных играет на выезде, плюс набрал хорошую форму в последнее время. Так что лобовая победа москвичей выглядит интересно, статистика личных встреч не против.



Ставка: победа ЦСКА за 1.72.