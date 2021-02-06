«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз: Юрген Клопп останется в чемпионской гонке АПЛ

«Ман Сити» не проигрывает в АПЛ с ноября. У «Ливерпуля» — два поражения в четырёх последних матчах.

7 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех хозяев оценён экспертами в 3.45. А ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 7 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ман Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» (07.02.2021)

Если за весь прошлый сезон АПЛ «Ливерпуль» потерпел всего три поражения, то в этом розыгрыше уже к 23 туру АПЛ у красных четыре матча, в котором они не набрали очков. Невзирая на это, команда Клоппа по-прежнему числится в претендентах на чемпионство, а предстоящая встреча с «Ман Сити» либо закрепит их в этом статусе, либо же отцепит от группы лидеров.

«Марсель» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар и Мбаппе столкнут исторического соперника в пропасть Южане находятся в глубоком кризисе, а команде Почеттино надо возвращать первое место.

Удивительно, но у мерсисайдцев по-прежнему нет ни одного поражения в сезоне от команды с приставкой «топ». Проигрывают исключительно середнякам и аутсайдерам, причём лишь однажды пропустили больше одного гола. 0:1 от «Саутгемптона», 0:1 от «Бёрнли», 0:1 от «Брайтона» и те самые 2:7 от «Астон Виллы».

Складывается впечатление, что «Ливерпуль» не может подобрать ключ к середнякам АПЛ, которые грамотно закрываются и атакуют. Зато с прямыми конкурентами исправно набирает очки. И это, конечно, добавляет хозяевам оптимизма.

В предстоящем матче с «Сити» рисунок игры видится абсолютно иным. Взламывать низкий оборонительный блок не придётся. Тут уже сам «Ливерпуль» вполне может закрыться на своей половине и уповать на контратаки. Тем более, именно жалящие выпады подопечных Клоппа и были их визитной карточкой в прошлом, чемпионском сезоне.

«Бетис» — «Барселона». Прогноз: Лионель Месси, Гризманн и Дембеле перекроют привозы защиты Каталонцы добыли пять побед подряд в Ла Лиге и пробились в полуфинал Кубка Короля.

Невзирая на это, именно «Манчестер Сити», который с удовольствием забирает мяч под свой контроль и намеренно позволяет сопернику контратаковать, видится настоящим криптонитом для «Ливерпуля». В последних пяти матчах у действующих чемпионов Англии лишь одна победа над «горожанами».



Взглянув в лазарет «Ливерпуля», мы увидим целую россыпь топовых игроков, однако реальность такова, что мерсисайдцы уже несколько свыклись с серьёзными травмами Вирджила ван Дейка и Диегу Жоты, а также постоянными повреждениями Жоэля Матипа и Наби Кейта.

Смущает лишь возможное отсутствие в составе Садио Мане, который в отдельно взятом матче может сделать разницу в пользу «Ливерпуля» и придумать гол из ничего. Впрочем, Юрген Клопп надеется, что сенегалец всё же восстановится к матчу с «Манчестер Сити».

«Салават Юлаев» — «Амур». Прогноз: Хартикайнен и Метсола продолжат давить на «Авангард» За шесть последних домашних игр в КХЛ уфимцы забросили 25 шайб.

У «Манчестер Сити» из серьёзных потерь лишь одна, зато какая — по-прежнему отсутствует лидер центра поля Кевин де Брёйне. Да, Пеп Гвардиола научил команду играть и без него (четыре победы в четырёх матчах), однако все эти победы были над клубами с самого дна турнирной таблицы АПЛ.

Теперь уровень сопротивления окажется иным. А вот в топ-матчах именно бельгиец зачастую делал то, что было нужно манкунианцам для победы. Безусловно, его потеря существенно скажется на остроте атак «Сити».



При всех неудачах в матчах с соперниками слабее себя, с грандами «Ливерпуль» не проигрывает вообще — пять побед над «Тоттенхэмом», «Челси», «Лестером» и «Арсеналом», а также ничейные результаты в играх с «Ман Сити» и «Манчестер Юнайтед». Приятная статистика для Клоппа, который готов на всё, чтобы не прерывать такую серию. Возьмём 1Х за 1.83.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 7 февраля 2021 года

У «Сити» 13 побед в 13 последних матчах, тогда как «Ливерпуль» за аналогичный отрезок выиграл лишь пять поединков. Тем не менее, в матче двух сильнейших команд АПЛ последних лет может случиться что угодно. В том случае, если «Ливерпуль» в третий раз подряд проиграет на домашнем стадионе, его шансы на защиту чемпионства сведутся чуть ли не к нулю. Юрген Клопп попросту не может допустить такой конфуз за целых 13 туров до завершения чемпионата.

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет за 1.83.