«Севилья» — «Барселона». Прогноз: Месси ждёт огромное испытание. Поможет ли Гризманн?

10 февраля состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Севилья» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех клуба из Севильи оценён экспертами в 3.21. А ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Севилья» — «Барселона» 10 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что первый матч полуфинала Кубка Испании «Севилья» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Анализ и прогноз матча 1/2 финала Кубка Испании «Севилья» — «Барселона» (10.02.2021)

Первый месяц 2021 года благополучно завершился, а февраль потихоньку подбирается к экватору. В Испании в перерывах между турами Примеры проводят кубковые игры. В первом поединке полуфинала Кубка Испании 10 февраля сойдутся «Севилья» и «Барселона», вывеска отменная.

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Севильцы выглядят в текущем сезоне крайне привлекательно. По дороге к полуфиналу Кубка Короля ни разу не пропустили и выбили крепкую «Валенсию» (3:0), хотя начали аж с первого раунда. Остальные соперники оказались не столь серьёзными, но игра команды в обороне всё равно впечатляет.



Здорово идут подопечные Хулена Лопетеги и в чемпионате Испании. За 21 матч набрано 42 очка — этого достаточно, чтобы расположиться на четвёртой строчке. Положение комфортное: ближайший преследователь «Вильярреал» отстаёт на шесть пунктов, а до «Барселоны» и мадридского «Реала» не хватает одного балла.



После четвертьфинального кубкового поединка против «Альмерии» (1:0) красно-белые успели провести одну игру в Примере. Разгромили со счётом 3:0 оставшийся в меньшинстве на 54-й минуте «Хетафе». Один из мячей забил новичок клуба экс-нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес.

«Реал» — «Хетафе». Прогноз: Зинедин Зидан снова сядет в лужу в игре с середняком Ла Лиги «Реал» не пропустил ни одного гола в последних пяти матчах с «Хетафе», но сейчас мадридцы в кризисе.

«Барселона» сумела исправить свое положение, но по-прежнему выглядит нестабильно. В турнирной таблице чемпионата Испании поднялась на вторую строчку, набрав, собственно, 43 очка. Правда, дистанция до мадридского «Атлетико» составляет восемь пунктов. Много, но долгожданную осечку лидер накануне всё же допустил.



В четвертьфинале Кубка страны команда Рональда Кумана с огромным скрипом прошла «Гранаду», а затем пришлось повозиться в гостях с другим клубом из Севильи. «Реал Бетис» смотрелся скромнее «Барсы», но даже сумел оформить два мяча. А гости забили победный гол только на 87-й минуте.



Теперь сине-гранатовым предстоит ещё одна поездка в Севилью, на этот раз легче не будет. «Севилья» находится в отличной форме, в семи предыдущих матчах у неё семь побед и всего лишь один пропущенный мяч. Оборона лучшая в Примере после неприступного «Атлетико».

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При этом севильцы здорово играют на своём поле даже без болельщиков. В десяти домашних матчах в чемпионате Испании у них 18 забитых мячей, только семь пропущенных и лишь два поражения. Так что вполне можно подумать над классическим вариантом 1Х, букмекеры дают за него приемлемые 1.74.



Интересно выглядит также и тотал меньше 2.5 мяча за 2.13. Полуфинал Кубка Короля подразумевает две встречи, раскрываться раньше времени соперникам не имеет смысла. «Севилья» имеет отличную оборону, а «Барселоне» бездумно идти вперёд ни к чему. Скорее всего, нас ждёт довольно закрытая игра.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Севилья» — «Барселона» 10 февраля 2021 года

«Севилья» находится в отличной форме, с домашними играми тоже проблем нет. Причём оборона лучшая в Примере после редутов «Атлетико» имени Диего Симеоне. Много голов не ждём. Полуфинал Кубка Испании подразумевает две встречи, «Барселоне» раскрываться в гостях тоже ни к чему.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.13.