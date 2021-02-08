«Реал» — «Хетафе». Прогноз: Зинедин Зидан снова сядет в лужу в игре с середняком Ла Лиги

«Реал» не пропустил ни одного гола в последних пяти матчах с «Хетафе», но сейчас мадридцы в кризисе.

9 февраля состоится перенесённый матч первого тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Хетафе». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех гостей оценён экспертами в 6.40. А ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура Примеры «Реал» Мадрид — «Хетафе» 9 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Реал» — «Хетафе» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.

Анализ и прогноз матча чемпионата Испании «Реал» — «Хетафе» (09.02.2021)

Посреди недели мадридскому «Реалу» предстоит провести уже дважды перенесённый матч первого тура Примеры с «Хетафе». И большой вопрос — рады ли «сливочные» тому, что руководство Лиги пошло им навстречу. Ведь сам «Реал» и подал запрос на перенос в начале сентября.

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Серхио Рамос, Эден Азар, Родриго, Лукас Васкес, Дани Карвахаль — это далеко не полный список травмированных сейчас игроков «Реала». Прибавим к этому крайне неуверенную игру и возможное увольнение Зинедина Зидана и получим неутешительные перспективы звёздной команды на ближайший матч.



В десяти последних матчах мадридский гранд одержал всего четыре победы, лишившись шансов выиграть хоть какой-то трофей в этом сезоне. Вылет из Кубка Испании и поражение в Суперкубке — таким получился для «Реала» январь. Что касается чемпионата, то там до «Атлетико» уже семь очков при двух матчах в запасе у «матрасников».

Чудовищный сезон от ещё недавнего победителя Лиги чемпионов. А в самом престижном клубном турнире Старого света мадридцев поджидает бодрая «Аталанта», которая никого не боится. А самое главное — находится в хорошем состоянии.

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Пока у испанского гранда всё валится из рук. Кто ожидал, что мадридцы тур назад уступят «Леванте», а на прошлых выходных будут проигрывать по ходу матча с «Уэской»? Похоже, у Зинедина Зидана действительно большие проблемы и решать их нужно уже в ближайший вторник.



У «Хетафе» в плане результатов всё не лучше, но и спрос с этой команды значительно меньше. 14-е место в турнирной таблице — не предел мечтаний руководства, но и не провал. Команда играет в свой футбол и регулярно навязывает борьбу даже самым мощным командам лиги (1:0 с «Барселоной» и 0:1 с мадридским «Атлетико»).



Несмотря на то, что «Реал» показывает не самые уверенные результаты уже не первый год, «Хетафе» всегда оставался удобным соперником. В пяти последних очных поединках зафиксированы четыре победы «сливочных» и одна ничья. При этом «Хетафе» даже не смог ни разу забить звёздному сопернику за этот период.

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Но сможет ли продлить свою столь уверенную серию мадридский клуб именно сейчас? В момент, когда, как кажется, в клубе не так идёт абсолютно всё. Да, за спиной у «Хетафе» провальный матч с «Севильей» (0:3), но там соперник почти весь второй тайм играл в большинстве. Теперь же им просто нечего терять — нужно ехать в гости к «Реалу» и давать бой гранду.

Да, шансов на победу у «Хетафе» немного, однако устроить проблемы измученному травмами клубу гости способны. При доле везения будет шанс зацепиться за очки. Проверим гол аутсайдера за крепкий коэффициент 1.82.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Реал» — «Хетафе» 9 февраля 2021 года

Для Зинедина Зидана сейчас каждый матч является определяющим с точки зрения сотрудничества с «Реалом». Не думаю, что установкой на матч с «Хетафе» станет крупная победа — сейчас столичной команде нужна просто победа. Любая победа. Но и соперник не из простых — готов дать бой титулованному сопернику даже на чужом поле.



Ставка: «Хетафе» забьёт за 1.82.