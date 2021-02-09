Джокович — Тиафо. Прогноз: первая ракетка мира даст американцу насладиться моментом

10 февраля Новак Джокович и Фрэнсис Тиафо сыграют в матче второго круга Australian Open. Начало — не ранее 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Джоковича. Ставки на победу серба принимаются с коэффициентом 1.01, успех американца оценён коэффициентом 12.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Джокович — Тиафо 10 февраля 2020 года

Аналитики не уверены, что матч Новак Джокович — Фрэнсис Тиафо получится упорным: ставки на тотал больше 25.5 гейма принимаются за 2.55, тотал меньше 29.5 гейма оценён коэффициентом 1.51. Поставить на тотал больше 3.5 сета можно за 3.40.

Анализ матча второго круга Australian Open Новак Джокович — Фрэнсис Тиафо (10.02.2021)

В первом же матче Открытого чемпионата Австралии первая ракетка мира из Сербии обозначил очень серьёзные претензии на очередной трофей в Мельбурне — француз Жереми Шарди был обыгран без всяких шансов. Впрочем, Шарди традиционно является удобным соперником для Новака — в 13 матчах он не проиграл даже партии.

«Авангард» — «Динамо» Р. Прогноз: худший клуб КХЛ использует отсутствие Ильи Ковальчука ЦСКА сумел обыграть рижан только в овертайме. «Салавату» пришлось пробивать буллиты.

Теперь же Джокович выйдет на матч с Фрэнсисом Тиафо, который в первом круге обыграл Стефано Травалью из Италии (7:6, 6:2, 6:2). Американец — эмоциональный спортсмен, поэтому такая лёгкая победа на старте соревнований явно должна придать ему уверенности перед битвой с лучшим теннисистом мира.

Да, безусловно Новак является явным фаворитом и практически наверняка именно он пробьётся в третий раунд. Есть лишь сомнения по поводу того, как много сил придётся затратить для выполнения задачи. Тиафо и Джокович ещё не встречались в официальных матчах, с этой точки зрения сложно делать какие-то выводы.

Тем не менее нельзя не отметить чересчур серьёзную уверенность букмекеров в победе Джоковича. По их мнению, Новак просто не заметит соперника — по коэффициенту 1.90 можно поставить на тотал больше (27.5). Для захода ставки нужно, чтобы американский теннисист взял за три партии 10 геймов — более чем посильная для него задача.

«Йокерит» — «Северсталь». Прогноз: финны не оставят Андрею Разину шансов в Хельсинки У «Северстали» всего семь побед в основное время за 27 выездов и 80 пропущенных шайб.

Ещё полтора года назад 23-летний Тиафо входил в топ-30 рейтинга АТР, а это значит, что опыт игры с лучшими теннисистами мира у него имеется. К примеру, на US Open-2017 он подарил американским зрителям настоящий триллер и хоть и уступил в конечном итоге Роджеру Федереру, но сделал это с боем. В пяти сетах.

Далеко не факт, что и сам Новак будет играть на максимуме — серб часто отличается тем, что, взяв гейм, начинает экономить силы и просто доводить сет до победы, стабильно удерживая свою подачу. Ввиду того что сейчас лишь начало затяжного турнира и сезона в целом, такая тактика смотрится более чем оправданной.

Взять хотя бы прошлогодний розыгрыш Australian Open, в котором Джокович на пути к трофею лишь дважды обыграл соперников сверхуверенно. Тогда уже в матче первого раунда он позволил Штруффу взять сет. Тиафо, как и Ян-Леннард, игрок куражный, и если у него пойдёт первая подача, то Джоковичу и вовсе придётся сильно напрячься для того, чтобы довести игру до победы в трёх партиях.

«Ювентус» — «Интер». Прогноз: Роналду сделает так, чтобы Конте вновь остался без трофея Домашнее поражение свело шансы «Интера» на выход в финал Кубка Италии практически к нулю.

Проверять ли тотал больше 3.5 сета за 3.40 — дело вкуса. Коэффициент хорош, но риск, конечно, высокий. А вот тотал больше по геймам смотрится недурно. Сопротивление американец наверняка окажет и свой десяток геймов зацепит.

Ставки на матч второго круга Открытого чемпионата Австралии Джокович — Тиафо 10 февраля 2021 года

Нежелание Джоковича отдавать много сил на старте турнира и вероятный игровой всплеск у Тиафо намекают на то, что тотального разгрома в предстоящем матче не будет. Американцу нужно всего лишь взять 10 геймов в матче — один только тай-брейк решит практически все задачи.

Прогноз: тотал больше 27.5 гейма за 1.90.