«Вашингтон» — «Филадельфия». Прогноз: Александр Овечкин покажет величие в трудный момент

Евгений Кузнецов и Илья Самсонов возобновили тренировки, но пока придётся обходиться без них.

10 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Филадельфии» в основное время можно с коэффициентом 2.50, успех «Вашингтона» идёт за 2.56.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Филадельфия» 10 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Филадельфия» 10 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.32. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз»: прогноз и анализ матча НХЛ (10.02.2021)

НХЛ постепенно набирает обороты. Дату возобновления и формат обсуждали долго, зато дальше началось веселье. Участники поделены на четыре дивизиона, в регулярном чемпионате играют строго между собой. Больше того — два стартовых раунда Кубка Стэнли также пройдут внутри дивизионов.

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На среду, 10 февраля, запланированы сразу десять матчей. Самый ранний стартует в 2:00 мск. «Вашингтон Кэпиталз» сразится с «Филадельфией Флайерз» на льду «Кэпитал Уан-Арены». Отечественным любителям хоккея будет на что посмотреть: Александр Овечкин и Дмитрий Орлов против Ивана Проворова.

Собственно, команды пересекались в том же месте полтора дня назад. Тогда «столичные» провернули ставший фирменным трюк. Бодро начало, быстро повели в счёте, а во второй половине резко просели. Вели 2:0 и 3:2, однако напрочь завалили заключительный период и остались с пустыми руками.

Пропустили три шайбы, сами не забили ничего. 4:4 превратились в 4:7, а подвиги Александра Овечкина результата не дали. Российский нападающий набрал четыре очка, добавив к двум шайбам две результативные передачи. Увы, провалы партнёров в обороне (тот же Орлов исправно привозит) и несколько промахов в третьем периоде перевесили.

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Евгений Кузнецов и Илья Самсонов наконец-то возобновили тренировки, однако ближайшую игру, похоже, снова пропустят. Без Кузнецова «Кэпс», конечно, совсем тяжело. Исправно работают полтора звена. Раньше удавалось выезжать благодаря надёжным действиям вратаря, однако теперь этого нет и в помине.

Витек Ванечек классно начал сезон и по праву был признан лучшим новичком месяца в НХЛ. И всё же непривычно высокие нагрузки при минимуме пауз перевесили — в последнее время чех перестал выручать, зато всё чаще пропускает необязательные шайбы. 39-летний Крэйг Андерсон дебютировал в новом коллективе, но сходу ждать от него надёжных действий несколько наивно.

В общем, накануне «Вашингтон» пропустил семь шайб с 23 бросков. Сам угрожал воротам в полтора раза чаще, но в итоге потерпел третье поражение в основное время кряду. Пора исправляться. Хотя запас пока имеется: 15 очков, чистое третье место в турнирной таблице Восточного дивизиона.

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«Айлендерс» отстают на три балла, «Питтсбург» — на четыре. Правда, эти клубы имеют по игре в запасе, так что с неудачами пора заканчивать. А у «Филадельфии» всё хорошо — 18 очков, вторая строчка в дивизионе. «Бостон Брюинз» набрал столько же, однако провёл на два поединка меньше.

Статистика очных встреч выглядит для хозяев угрожающе. Пять поражений кряду, все — в основное время. Пора исправляться, пусть даже на фоне кадровых трудностей. «Лётчики» не отличаются стабильностью, а накануне у них залетело всё возможное. Пожалуй, удаче пора взыскать с гостей долг.

Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за отличный коэффициент 2.01 и комбинированной ставкой 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 2.23. Гол Александра Овечкина за 1.85 тоже можно проверять — команда продолжает играть на него, а сам россиянин, похоже, находится в огне.

«Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз и ставка на матч НХЛ 10 февраля 2021 года

«Флайерз» — один из самых неудобных соперников для «Вашингтона». Пять поражений в основное время подряд. Накануне, впрочем, гости смотрелись не столь мощно, однако в атаке залетело всё возможное. Вряд ли такой уровень везения сохранится, да и вратари «Кэпс» должны добавить. На наш взгляд, очки команда Лавиолетта зацепит.

Ставка: победа «Вашингтона» с нулевой форой за 2.01.