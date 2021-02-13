«Монако» — «Лорьян». Прогноз: обидчик «ПСЖ» не станет преградой для Александра Головина

14 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Лорьян». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех клуба из Лорьяна оценён экспертами в 7.70. А ставки на ничью принимаются за 5.15.

Коэффициенты букмекеров на матч 25-го тура Лиги 1 «Монако» — «Лорьян» 14 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Франции «Монако» — «Лорьян» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66.

Анализ и прогноз матча 25-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Лорьян» (14.02.2021)

Футбольный сезон в Европе добрался до февраля, совсем скоро стартует плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во внутренних первенствах давно буйствует второй круг, в чемпионате Франции на повестке дня 25-й тур. 14 февраля среди прочих будут выяснять отношения «Монако» и «Лорьян». Начало — в 15:00 мск.

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Совсем недавно монегаски гостили у скромного «Гренобля» в 1/32 финала Кубка Франции и одержали очередную победу со счётом 1:0. Разумеется, состав был довольно экспериментальным, но это не помешало владеть небольшим преимуществом и закономерно пройти в следующую стадию турнира. Попутно сэкономив силы.



Победа стала для команды Нико Ковача восьмой кряду. Остальные семь пришлись на Лигу 1. Плюс-минус похожая форма в первенстве только у двух команд. Держать марку стараются лидирующий «Лилль» (у него за то же время шесть побед и одно поражение) и, естественно, «ПСЖ» (пять побед, ничья и поражение).



Сам «Монако» в турнирной таблице чемпионата Франции по-прежнему идёт на четвертом месте. После 24-х туров в активе 48 очков. Отрыв от ближайшего преследователя «Ренна» уже десять пунктов, а дистанция до тройки лидеров всего лишь три. Причём «Лилль» находится в шести очках.

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Команда набрала отличный ход, а Александр Головин принимает в этом непосредственное участие. К слову, в прошлой игре против «Нима» (4:3) российский футболист впервые вышел в стартовом составе после травмы и сразу же оформил хет-трик. Плюс записал на свой счёт очередную голевую передачу. Удивительные показатели.



«Лорьян» долгое время считался аутсайдером чемпионата Франции, находясь в зоне вылета. Благодаря последним удачным результатам клуб сумел заползти на безопасную 17-ю строчку. В активе 22 балла, а отрыв от ближайшего преследователя составляет три пункта. И есть ещё игра в запасе.



Оранжевые прыгнули выше головы, добыв в четырёх предыдущих турах 10 из 12 возможных очков. Получилось даже обыграть действующего чемпиона страны, «ПСЖ» (3:2), причём по делу. Парижане владели мячом, но моментов создали не больше, оба мяча Неймар вовсе забил с пенальти.

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Недооценивать «мерлузовых» опасно, всё-таки у них восемь забитых мячей за четыре последних игры, а оборона «Монако», мягко говоря, не самая лучшая во французской Лиге 1. Команда из одноименного княжества пропускает в пяти встречах кряду. Так что без моментов гости вряд ли останутся.



Мы бы проверили ставку «1Х + обе забьют» за 2.05. Монегаски всё равно выглядят гораздо интереснее, да и состав, как ожидается, Нико Ковач выставит вполне боевой. Защита регулярно сбоит, но атака компенсирует привозы с лихвой. Как минимум на очки наиграть хозяевам по силам.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Монако» — «Лорьян» 14 февраля 2021 года

«Лорьян» в последнее время улучшил свои результаты: в четырёх турах Лиги 1 восемь голов, плюс получилось обыграть «ПСЖ». Без моментов в матче с «Монако» аутсайдер не останется. Однако слабую оборону монегасков с лихвой компенсирует линия атаки. Хозяева, на наш взгляд, выглядят гораздо интереснее.



Ставка: «Монако» не проиграет + обе забьют за 2.05.