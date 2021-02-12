Биатлон. ЧМ-2021, спринт, женщины. Прогноз: без шансов на медаль для сборной России

На чемпионате мира по биатлону-2021 в Поклюке 13 февраля состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км. Начало — в 16:30 мск. В прямом эфире гонку покажет телеканал “Матч ТВ”. Букмекеры уже дали прогноз: основным претендентом считается норвежка Тириль Экхофф (4.80).
Коэффициенты букмекеров на женский спринт ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке (13.02.2021)
Следом идут норвежка Марте Олсбю (5.50) и Дениз Херрман из Германии (8.00). Пятёрку фаворитов замыкают Доротея Вирер из Италии и Ханна Эберг из Швеции (по 10.0). Ниже оценены шансы Лизы Терезы Хаугер из Австрии (11.0).
Прогноз и анализ женской спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону 13 февраля 2021 года
Биатлонный сезон-2020/2021 приближается к завершению. На дворе середина февраля, а это значит, что пришло время главного старта года. Чемпионат мира на этот раз пройдёт в словенской Поклюке, причём без зрителей. Изначально организаторы рассчитывали пускать по 500 человек на одну гонку.
Билеты даже поступили в продажу, однако ближе к старту власти Словении запретили заполнять трибуны. У сборной России тоже хватает ограничений: выступать придётся без флага и гимна. Шансы на медали скромные, особенно в личных гонках. Со смешанной эстафетой и мужским спринтом не задалось.
У женщин уровень ожиданий ещё ниже. Основные надежды связаны со Светланой Мироновой, только она входит в топ-20 общего зачёта Кубка мира. На предыдущем этапе в Оберхофе, например, финишировала 15-й в спринте с двумя промахами и оказалась четвёртой в гонке преследования.
Смешанная эстафета у Светланы не сложилась: начиналось всё хорошо, однако стойка выдалась провальной. Два штрафных круга фактически превратили остаток гонки для сборной России в формальность. Тут-то, пожалуй, и начинается самое интересное.
Заключительный этап тогда бежала Ульяна Кайшева. Отстреляла чисто, но ходом проиграла совсем много. Велика вероятность, что россиянка банально берегла силы и не включалась на полную мощность. Логика понятная: разница между девятым и восьмым местом минимальна, а энергия понадобится в личных стартах.
В линии букмекеров есть интересная ставка “Кайшева финиширует выше Павловой” за 1.96. Ульяна находится выше в спринтерском зачёте, а главное — выступает ровнее. Финиш в районе 20-го места исправно приносит очки. Евгения стала шестой на пятом этапе, однако спустя неделю финишировала 43-й, причём тоже в Оберхофе. Да и прежде часто проваливалась.
Расклад для наших спортсменок кажется очевидным: финиш в топ-10 станет отличным результатом, рассчитывать на что-то принципиально большее можно только при совсем уж удачном стечении обстоятельств. Список фаворитов у букмекеров тоже выглядит вполне логично, явного лидера тут нет.
Удивляет разве что серьёзная вера букмекеров в Доротею Вирер. Во-первых, итальянка ходом оказалась лишь десятой на своём этапе смешанной эстафеты. Денис Херрман она уступила на лыжне аж 31,8 секунды. Быстрее пробежали, например, Дуня Здоуц из Австрии и наша Светлана Миронова.
Во-вторых, со спринтами у Доротеи в нынешнем сезоне категорически не ладится. Лишь в одном из шести стартов заехала в топ-7. Правда, было это совсем недавно, на шестом этафе в Оберхофе. Второе место при чистой стрельбе. И всё же давать на “Вирер финиширует в топ-7 — нет” смачный коэффициент 2.25 кажется перебором.
Прогноз и ставка на женский спринт на ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке 13 февраля 2021 года
От россиянок успеха не ждём, но букмекеры фактически не сомневаются в том, что наши девушки останутся за пределами топ-10. А вот в Доротею Вирер верят, хотя итальянка очень слабо выглядела на лыжне в смешанной эстафете. Больше того — в шести спринтах Кубка мира она лишь однажды попала в топ-7.
Ставка: Доротея Вирер не попадёт в топ-7 за 2.25.
- 12 февраля 2021
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:01
-
11:14
-
11:00
-
10:00
- 11 февраля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:04
-
08:00
- 10 февраля 2021
-
22:00
-
21:45
-
21:00