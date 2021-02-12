«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз: Жозе Моуринью прервёт сказку Пепа Гвардиолы в АПЛ

13 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех лондонцев оценён экспертами в 9.80. А ставки на ничью принимаются за 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 13 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ман Сити» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78.

Анализ и прогноз матча 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» (13.02.2021)

Сделавший неделю назад огромный шаг к чемпионству «Манчестер Сити» ожидает очередной непростой матч — в гости к «голубой луне» приедет «Тоттенхэм». «Шпорам» как воздух нужны очки, ведь провальный январь отбросил команду уже на восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии.

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О сумасшедшей форме «Ман Сити» сказано уже много. Можно лишь в очередной раз повторить — 15 побед подряд, 22 игры без поражений. Невероятные показатели, особенно с учётом дополнительных факторов. Невероятно плотный график, самая конкурентная лига мира, кадровые потери.



И вроде бы ставить против подопечных Хосепа Гвардиолы на таком фоне практически нереально. Тем более на их поле. Тем не менее, именно «Тоттенхэм» является последней командой, которая сумела обыграть «Сити» в текущем сезоне. Было это ещё в конце ноября.

Тогда свисток Майка Дина зафиксировал счёт 2:0 в пользу команды Моуринью. Безусловно, на тот момент и «Сити» выглядел не столь стабильно, да и «шпоры» смотрелись значительно более грозно, однако в сверхпринципиальном противостоянии Гвардиолы и Моуринью в любой день произойти может что угодно.

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«Тоттенхэм» в принципе не является удобным соперником для «Сити». В пяти последних матчах манкунианский гранд обыграл лондонцев лишь дважды (а ещё два поражения и ничья). Учитывая возвращение Харри Кейна, реальная борьба возможна и в ближайшей встрече. Уж слишком большое влияние оказывает британский форвард на игру «Тоттенхэма».



Немало проблем может доставить Гвардиоле и болезнь Рубена Диаша, который с ходу стал одним из лучших защитников АПЛ — именно с ним в составе «Сити» и выдал победную серию. Особенно стоит отметить, что в 22-х матчах без поражений команда 11 раз сумела сохранить ворота на замке. Не будет играть Кевин де Брёйне и Серхио Агуэро, однако для «Сити» это не новость — львиная доля побед была добыта без них.



Что касается «Тоттенхэма», то тут лазарет практически пуст. Отсутствуют лишь Серхио Регилон и Гарет Бейл — существенные, но не критичные потери. Не сыграет и Серж Орье, однако его оборонительные качества вряд ли удовлетворяют Моуринью настолько, чтобы ставить его в основу с «Ман Сити».

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Турнирная таблица АПЛ не оставляет «Тоттенхэму» никаких вариантов, кроме как бороться за положительный результат в матче с «Сити». Имея один поединок в запасе, команда Жозе отстаёт от «Челси» и «Вест Хэма» аккурат на три очка. Да, на победу «шпорам» рассчитывать будет тяжело, но зацепиться за ничью даже против столь мощного «Сити» — вполне реальная задача.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 13 февраля 2021 года

«Манчестер Сити» начал пропускать даже в матчах с соперниками уровня «Суонси» — в таких условиях гол «Тоттенхэма» более чем реален. При качественной игре «шпор» в обороне вполне возможно и нечто большее, нежели просто гол. Моуринью приложит максимум усилий для того, чтобы не только отобрать очки у лидера чемпионата, но и огорчить своего самого принципиального соперника — Гвардиолу.



Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 3.30 или «Тоттенхэм» забьёт за 1.78.