«Челси» — «Ньюкасл», Australian Open и другие матчи 15 февраля: что смотреть сегодня

А ещё — возвращение КХЛ и первый матч «Баварии» после победы на клубном чемпионате мира.

2021 год набирает обороты: январь уже позади, февраль перебрался через экватор. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 15 февраля.

На что ставить в футболе 15 февраля

В европейском футболе всё основное по привычке случилось на выходных, ведь перед стартом плей-офф Лиги чемпионов грандам нужно было дополнительное время на отдых. Впрочем, на понедельник всё же осталось несколько неплохих матчей. Завершён тур только в чемпионате Франции.

«Динамо» Рига — «Ак Барс». Прогноз: мудрый Данис Зарипов пожалеет худший клуб КХЛ В пяти из шести предыдущих очных встреч соперники забивали меньше пяти шайб.

В АПЛ подходит к концу 24-й тур, остались две встречи. В 21:00 мск выяснять отношения начнут «Вест Хэм» и «Шеффилд Юнайтед», а два часа спустя на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» выйдут «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед». Томас Тухель здорово стартовал в Лондоне и имеет шанс войти в топ-4.



В испанской Примере осталась одна игра, здесь завершится 23-й тур. «Кадис» сразится с «Атлетиком» из Бильбао, начало — в 23:00 мск. Хозяева потерпели три поражения подряд и приблизились к зоне вылета, гости тоже застряли в середине турнирной таблицы.



«Бавария» спокойно выиграла клубный чемпионат мира в Катаре. Пора возвращаться к делам на внутренней арене. В матче 21-го тура в Мюнхен пожалует «Арминия», начало — в 22:30 мск. Отрыв от «РБ Лейпциг» составляет четыре очка при игре в запасе, все остальные отстали ещё сильнее.



Кроме того, одна игра пройдёт в чемпионате Италии. 22-й тур завершат «Верона» и «Парма» (22:45 мск). Хозяева располагаются на девятой строчке и чувствуют себя предельно комфортно, а вот «крестоносцы» идут в зоне вылета и никак не могут прибавить. Так и до Серии В недалеко.



Кроме того, контрольный матч проведут «Рубин» и «Урал». Начало — в 15:00 мск. Продолжают играть во второстепенных чемпионатах, но вывески откровенно скромные. В португальской Примейре, например, «Спортинг» примет «Пасуш де Феррейру» (23:15 мск).

Матчи по хоккею для ставок 15 февраля

С третьим этапом Евротура разобрались. В КХЛ один матч — лидер сводной таблицы «Ак Барс» пожалует в Латвию, где померяется силами с худшим клубом лиги. Рижское «Динамо» давно потеряло шансы на плей-офф и просто доигрывает сезон. Начало — в 20:30 мск.

Сравнительно ранняя игра есть в НХЛ. «Аризона Койотс» против «Сент-Луис Блюз», стартовое вбрасывание состоится в полночь. Также можно поставить на ВХЛ и МХЛ, там выбор более чем внушительный.

На что ещё ставить 15 февраля

Прежде всего, Australian Open. Тут добрались до четвёртого круга, также продолжается женский турнир в Мельбурне. А вот на ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке пауза: в воскресенье состоялись гонки преследования, во вторник женщины побегут индивидуальную гонку.



В НБА ранних матчей нет. Жаль, ведь пара неплохих вывесок имеется. «Юта Джаз» против «Филадельфии Сиксерс» (5:00 мск), «Лос-Анджелес Клипперс» против «Майами Хит» (6:00 мск), «Сакраменто Кингз» против «Бруклин Нетс» (6:00).