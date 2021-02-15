Биатлон. ЧМ-2021, индивидуальная гонка. Прогноз: ещё один провал женской сборной России

На Кубке мира россиянки хорошо бежали индивидуальные гонки, но в Поклюке всё валится из рук.

На чемпионате мира по биатлону-2021 в Поклюке 16 февраля состоится женская индивидуальная гонка на 15 км. Начало — в 14:05 мск. В прямом эфире гонку покажет телеканал “Матч ТВ”. Букмекеры уже дали прогноз: основными претендентками считаются итальянка Доротея Вирер и Ханна Эберг из Швеции (по 5.50).

Коэффициенты букмекеров на женскую индивидуальную гонку ЧМ-2021 по биатлону (16.02.2021)

Тройку замыкает Лиза Тереза Хаузер из Австрии (6.00). Следом идут норвежка Тириль Экхофф (8.00), немка Франциска Пройс и Марте Олсбю из Норвегии (по 11.0). За 23.0 можно поставить на немку Дениз Херрман, француженку Анаис Шевалье или Динару Алимбекову из Беларуси.

Прогноз и анализ женской индивидуальной гонки преследования на чемпионате мира по биатлону 16 февраля 2021 года

Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке набирает обороты. Экватор турнира всё ближе, а похвастать сборной России категорически нечем. Полное отсутствие медалей — это ещё ладно, уровень ожиданий изначально был невысоким. И всё равно первые дни вызвали серьёзное разочарование.

«Динамо» Рига — «Ак Барс». Прогноз: мудрый Данис Зарипов пожалеет худший клуб КХЛ В пяти из шести предыдущих очных встреч соперники забивали меньше пяти шайб.

У мужчин за всех отдувается Эдуард Латыпов — десятое место в спринте, седьмое в гонке преследования. Матвей Елисеев держит уровень — дважды попал в двадцатку. Александр Логинов, правда, никак не может разобраться со стрельбой. А вот у женщин ситуация совсем уж беспросветная.



В обеих гонках лучшей из наших оказалась Ирина Казакевич: 19-я строчка в спринте и 23-я в пасьюте. У Ульяны Кайшевой два финиша в районе 30-го места, всё остальное — полнейший провал. Светлана Миронова вообще не отобралась в гонку преследования, оказавшись за пределами топ-60.



Неудивительно, что после таких результатов состав на индивидуальную гонку вызывал серьёзные сомнения. Впрочем, в любом случае претендовать на что-то серьёзное россиянки смогут только при череде совпадений. Букмекеры, например, не включают никого из наших женщин даже в топ-20.

«Челси» — «Ньюкасл». Прогноз: Тухель рвётся в топ-4 АПЛ, «Ливерпуль» останется за спиной После назначения Томаса Тухеля лондонцы пропустили всего один мяч.

Самое забавное, что статистика с этим не согласна. По крайней мере на Кубке мира практически у каждой из россиянок были неплохие выступления, хотя по ходу сезона состоялось всего две “индивидуалки”. Лучше всего получилось у Ульяны Кайшевой: 15-е место в Контиолахти и девятое — в Антхольце.



В Италии выстрелила Евгения Павлова (шестая позиция с промахом на последнем рубеже), а Светлана Миронова осталась седьмой. И тоже промахнулась на заключительной стойке. Понятно, что на лыжне россиянки заметно уступают, а потому именно индивидуальная гонка изначально казалась основной надеждой на хорошее выступление.



Тут скорость отходит на второй план, многое зависит от чистой стрельбы. Правда, с ней как раз в Поклюке пока не ладится. В спринте меньше двух промахов совершила только Ирина Казакевич (один), а в гонке преследования все три наши спортсменки ушли на три круга. С такой точностью даже в топ-15 не пробиться.

Аслан Карацев — Григор Димитров. Прогноз: конец сказки россиянина на Australian Open Карацев очень порадовал, но сил на четвертьфинал с Димитровым вряд ли хватит.

В зачёте “индивидуалок” на Кубке мира лидирует Доротея Вирер, у которой первое и четвёртое места. В Поклюке итальянка пока осталась без медалей, в пасьюте не хватило даже чистой стрельбы. Ходом Вирер, конечно, уступает, но не критично. Накануне, например, проиграла Жюлии Симон и Маркете Давыдовой по 20 секунд, оказавшись девятой по чистой скорости. Вполне неплохо.



Зато со стрельбой у неё порядок, один из лучших процентов среди всех спортсменок. В принципе, поставить на попадание Вирер на подиум имеет смысл. Коэффициент крепкий — 2.00. Снайперские данные на месте, четвёртое место в гонке преследования добавит злости. Простуда осталась позади, самое время добавить.

Прогноз и ставка на индивидуальную гонку у женщин на ЧМ-2021 в Поклюке 16 февраля 2021 года

Женская сборная России продолжает разочаровывать. Ирина Казакевич финишировала в спринте и пасьюте в районе 20-го места, остальные дружно провалились. На Кубке мира россиянки хорошо бегали индивидуальные гонки и стабильно попадали в топ-20, но на фоне слабого старта ЧМ-2021 и возросшего давления чисто отстрелять будет сложно. Пока со стрельбой у девушек не ладится.

Прогноз: Доротея Вирер попадёт в тройку лучших за 2.00.