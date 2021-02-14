«Челси» — «Ньюкасл». Прогноз: Тухель рвётся в топ-4 АПЛ, «Ливерпуль» останется за спиной

15 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу лондонской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех гостей оценён экспертами в 12.50. А ставки на ничью принимаются за 6.60.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Ньюкасл» 15 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13.

Анализ и прогноз матча 24-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Ньюкасл» (15.02.2021)

Прекрасно стартовавший в «Челси» Томас Тухель в очередном матче английской Премьер-лиги сразится с «Ньюкаслом Юнайтед» 15 февраля. На первый взгляд кажется, что лондонский клуб победит без каких-либо шансов для соперника.

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Взять хотя бы последние матчи «пенсионеров», которые после прихода Тухеля лишь однажды потеряли очки. Спустя всего два дня после того, как Томас возглавил «Челси», команда сыграла нулевую ничью с «Вулверхэмптоном». После этого были лишь победы, причём три из четырёх — «сухие».



Даже единственный гол лондонская команда забила сама себе — Антонио Рюдигер зачем-то отправил мяч в собственные ворота в ситуации, которая абсолютно к этому не вела. Да, в недавнем кубковом матче «Челси» играл крайне неуверенно, однако там скорее имела место недооценка соперника и смешанный состав. Теперь же на поле появятся исключительно основные игроки.



У «Ньюкасла» тоже не самые плохие результаты — две победы в пяти последних матчах АПЛ, причём добыты они были над не самыми простыми соперниками. А именно — «Эвертоном» и «Саутгемптоном». Впрочем, все эти успехи перечёркивает серьёзная травма Каллума Уилсона, который забивает в каждом втором матче команды. Без 28-летнего форварда атакующий потенциал «сорок» существенно просядет.

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Не совсем понятно, как «Ньюкасл» планирует забивать в отсутствие Уилсона. Особенно если учесть тот факт, что матч с «Челси» пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж», где в последних четырёх матчах лондонцы пропустили лишь однажды.

Ещё одной потерей для «сорок» станет дисквалификация Джеффа Хендрика — не менее важного представителя группы атаки. Смогут ли расправиться с защитой «Челси» Альмирон и Уиллок? Есть большие сомнения. И статистика очных встреч их только усиливает.



В пяти последних матчах с «Ньюкаслом» лондонский гранд пропустил лишь дважды — очередное подтверждение того, что «сороки» являются крайне удобным соперником для «Челси». Причём за этот период лондонцы пребывали в абсолютно разных состояниях и ни одно из них нельзя назвать топовым.

«Динамо» Рига — «Ак Барс». Прогноз: мудрый Данис Зарипов пожалеет худший клуб КХЛ В пяти из шести предыдущих очных встреч соперники забивали меньше пяти шайб.

Учитывая игровой стиль «Челси», «сороки» могли и могут рассчитывать исключительно на контратаки. При наличии в составе Калума Уилсона такой вариант смотрелся бы крайне перспективно. А вот без быстрого форварда шансы на успешные подходы к воротам Эдуарда Менди сводятся к нулю.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Челси» — «Ньюкасл» 15 февраля 2021 года

Тухель выдал один из лучших тренерских стартов в истории «Челси». В чемпионате, где каждая потеря очков может стать критичной, нужно стараться даже не подпускать соперника к своим воротам. Именно эта установка и будет дана игрокам лондонского клуба на матч с «Ньюкаслом», который испытывает внушительные проблемы в созидании.



Ставка: «Ньюкасл» не забьёт за 1.70.