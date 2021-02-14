Аслан Карацев — Григор Димитров. Прогноз: конец сказки россиянина на Australian Open

Карацев очень порадовал, но сил на четвертьфинал с Димитровым вряд ли хватит.

16 февраля Аслан Карацев и Григор Димитров сыграют в четвертьфинальном матче Australian Open. Начало — не ранее 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Димитрова. Ставки на победу болгарина принимаются с коэффициентом 1.44, успех россиянина оценён коэффициентом 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Аслан Карацев — Григор Димитров 16 февраля 2021

Аналитики не уверены, что матч Аслан Карацев — Григор Димитров получится упорным: ставки на тотал больше 37.5 гейма принимаются за 1.71, тотал меньше 37.5 гейма оценён коэффициентом 2.06. Тотал больше 3.5 сета идёт за 1.52.

Анализ матча 1/4 финала Australian Open Аслан Карацев — Григор Димитров (16.02.2021)

Одним из открытий Australian Open – 2021 в мужской одиночной сетке стал дебютант турниров «Большого шлема» 27-летний Аслан Карацев. Он смог пробиться в основную сетку через квалификацию, но на этом не остановился. Россиянин стал самым возрастным дебютантом 1/8 финала турниров «Большого шлема» за последние 40 лет.

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Поочерёдно Карацев обыграл четырёх соперников, в том числе и девятую ракетку мира Диего Шварцмана. Особенно эффектной получилась победа над Егором Герасимовым, который в трёх сетах забрал лишь один (!) гейм. В матче же четвёртого круга Аслан ушёл со счёта 0-2 по партиям с Феликсом Оже-Альяссимом. Настоящее российское чудо.



Ближайшим соперником станет представитель Болгарии Григор Димитров, для которого Открытый чемпионат Австралии является одним из самых любимых турниров «Большого шлема». В 2017 году он играл в полуфинале и лишь в пяти партиях уступил Рафаэлю Надалю. Да, Григор нестабилен, а порой иногда откровенно плох. Но именно на этом турнире он выглядит грозной силой.

Невзирая на то, что в матче Димитрова и Тима австриец испытывал небольшие проблемы со здоровьем, болгарин играл прекрасно. Как и в предыдущих матчах турнира — на Australian Open 2021 он не проиграл ещё ни одной партии. Особенно мощно это выглядит на фоне того, с какими соперниками он встречался — помимо Тима были Марин Чилич и Пабло Карреньо-Буста.

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В любой другой день можно было бы сказать, что Карацев может побороться за победу в матче с Григором. Сейчас же ситуация складывается таким образом, что Димитров практически не ошибается, прекрасно держит темп, а его бэкхенд работает без сбоев. Вероятно, Карацев может рассчитывать лишь на тай-брейк и безошибочную игру на нём.

Карацева без особых проблем брейковал Феликс Оже-Альяссим. А это более прямолинейный и менее техничный игрок. Всё, что нужно Димитрову — принимать подачу и затягивать Аслана в розыгрыш. Увы, там у россиянина шансов будет немного.

Конечно, все существует вероятность того, что Григор в определённый момент выключится из игры — это он любит. Однако, судя по его предыдущим играм в Мельбурне, такого случиться не должно. Пока с концентрацией проблем не возникало, по крайней мере на продолжительных отрезках.

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Удивительно, что при всём этом коэффициент на Димитрова вполне рабочий — 1.44. Вполне сгодится для экспресса. С таким раскладами счёт 3-0 по партиям видится вполне реальным, а коэффициент 2.75 даже несколько завышенным. Если же рисковать не хочется, можно проверить Димитрова с форой (-1.5) по партиям за 1.73.

Ставки на матч четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии Карацев — Димитров 16 февраля 2021 года

При всех впечатляющих результатах Аслана Карацева, его игра, к сожалению, не является таковой. Первый же те игрок топ-уровня должен отправлять россиянина домой. Пусть Димитров не попадает даже в топ-20 рейтинга АТР, его игра сейчас значительно лучше многих теннисистов из топ-10. Потому ожидаем уверенной победы Григора.

Прогноз: победа Димитрова 3-0 за 2.75 или победа Димитрова с форой (-1.5) по сетам за 1.73.