Медведев — Рублёв. Прогноз: битва россиян — прекрасная реклама для Australian Open

17 февраля Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют в матче ¼ финала Australian Open. Начало — не ранее 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Медведева. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.36, успех Рублёва оценён коэффициентом 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Медведев — Рублёв 17 февраля 2021 года

Аналитики не уверены, что матч Даниил Медведев — Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 38.5 гейма принимаются за 1.85, тотал меньше 38.5 гейма оценён коэффициентом 1.95. Тотал больше 3.5 сета идёт за 1.54.

Анализ матча четвертьфинала Australian Open Даниил Медведев — Андрей Рублёв (17.02.2021)

Открытый чемпионат Австралии выходит на финишную прямую — нас ожидают четвертьфинальные матчи. Впервые в истории сразу три россиянина добрались до четвертьфинала ТБШ. Выстрелил Аслан Карацев, который пробился через квалификацию и стал главным открытием Australian Open-2021.

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И это ещё Карен Хачанов не смог справиться с Маттео Берреттини, который получил повреждение. Увы, на относительно ранней стадии жеребьёвка свела двух лучших игроков России, которые по праву являются реальными претендентами на титул. А именно — Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

В первых четырёх матчах ни один из них не испытал существенных проблем. Лишь однажды Медведев сыграл на нервах болельщиков довёл ситуацию до пятого сета, да и то ведя перед этим 2-0 по партиям и разобравшись в решающем сете в Филипом Краиновичем — 6:0. Впрочем, свой плюс тут тоже есть — впервые в карьере Даниил выиграл пятисетовые поединок.

У Рублёва уровень оппозиции был скромным. Набравший отличный ход Андрей просто не заметил своих соперников: четыре победы из четырёх возможных, все с минимальным количеством сетов. Больше того — лишь дважды дело дошло до тай-брейка.

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У Рублёва серия из девяти побед подряд, Даниил не проигрывает уже 18 матчей. Накануне старта Открытого чемпионата Австралии они привели сборную России к победе на ATP Cup. Поединок друзей по делу приковывает к себе внимание всего теннисного мира.

Медведев и Рублёв играли друг с другом четырежды и во всех случаях победа была за более рейтинговым Даниилом. Самой интересным же оказался прошлогодний матч, в котором россияне аналогично боролись за выход в полуфинал ТБШ, только на US Open. Та победа Медведева не была столь однозначной — всё решили детали.

В первой же партии теннисисты добрались до тай-брейка, на котором Рублёв уверенно повёл со счётом 6:3. Но несколько ошибок, в том числе и двойная, поставили крест не только на победе в сете, но и во всём матче — Рублёв посыпался и в оставшихся двух партиях выглядел не так уверенно. Об этом он и сам говорил уже после игры.

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Теперь же, если говорить о психологии, Андрей сделал ещё больший шаг вперёд. Желание взять реванш тоже наверняка зашкваливает. Пусть Медведев и выглядит всё так же уверенно, борьбе в предстоящей встрече быть. Будут и тай-брейки, победителем из которых может выйти любой из теннисистов. Потому возьмём общий верх по геймам.

Ставки на матч четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии Медведев — Рублёв 17 февраля 2021 года

Рублёв ещё не взял ни одного сета в противостоянии с Медведевым. Конечно же, когда речь идёт о сопоставимых соперниках, эта серия рано или поздно должна прерваться. Кажется, настал тот самый момент. Андрей набрал сумасшедшую форму и наверняка найдёт способ затянуть встречу.

Прогноз: тотал больше 39.5 геймов за 1.87.