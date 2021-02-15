Медведев, Рублев и Карацев покоряют Australian Open! Будет ли российский финал?

Завершилась первая неделя Australian Open-2021. И в мужской сетке мы увидим сразу трех россиян в четвертьфиналах! Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев пробились в эту стадию. И как минимум один наш игрок пройдет в четвёрку лучших. Разбираем шансы россиян выиграть первый турнир «Большого шлема» в сезоне.

Потеряем как минимум одного в полуфинале. Зато возможен российский финал!

Итак, сразу три наших теннисиста пробились в 1/4 финала Australian Open-2021. Но, к сожалению, волей жребия как минимум один россиянин на этой стадии борьбу завершит. Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в четвертьфинале между собой. Но если смотреть на это глазами оптимиста, то в полуфинале точно будет как минимум один россиянин.

Ещё один плюс – возможен российский финал! Третья ракетка России – Карен Хачанов – завершил борьбу в 1/16 финала, на трёх тай-брейках уступив итальянцу Маттео Берреттини. Но выстрелил тот, от кого не ждали. Аслан Карацев в 27 лет дебютировал в основной сетке «Большого шлема» и уже добрался до четвертьфинала! И, кажется, это не предел.

Фаворитом турнира аналитики по-прежнему видят Новака Джоковича. И это несмотря на то что серб по ходу соревнований жаловался на травму мышц живота. Новаку непросто даётся движение по сетке: во втором круге один сет у него забрал американец Фрэнсис Тиафо, в третьем раунде Джоковичу и вовсе понадобилось 5 партий, чтобы сломить сопротивление Тэйлора Фрица. Правда, в 1/8 финала Новак выдал свой лучший матч на турнире и выбил из борьбы в четырёх сетах Милоша Раонича. На стороне серба огромный опыт, он поможет ему подойти к решающим матчам в лучшей форме. Но пока Джокович не выглядит непобедимым. Коэффициент на его победу – 2.75.



В четвертьфинале Новака ждёт испытание в виде Александра Зверева (8.00). Немецкий теннисист пока проиграл на турнире лишь один сет – Маркосу Хирону в первом же круге. Но по-настоящему сложных испытаний у Александра ещё не было.

Ну а за 3.50 можно поставить на то, что Australian Open выиграет Даниил Медведев. Сейчас у россиянина 18 побед подряд! По-настоящему проблемы Даниил испытал на турнире лишь однажды, в матче против серба Филипа Краиновича. Медведев уверенно взял два первых сета, но затем немного поплыл, поругался с тренером и отдал две партии. В пятой всё встало на свои места – 6:0 в пользу россиянина! А в 1/8 финала Медведев уверенно разобрался с Маккензи Макдональдом из США.

Жаль, но в четвертьфинале нас ждёт противостояние россиян: Медведев против Андрея Рублева. Последний пока и вовсе не проиграл ни одного сета. В трёх партиях Андрей победил Янника Ханфманна, Тьяго Монтейро, Фелисьяно Лопеса. А в 1/8 финала норвежец Каспер Рууд отказался от продолжения борьбы после двух проигранных партий. Рублёв в порядке, но идёт аутсайдером, коэффициент на его победу 11.00. Кроме того, уже есть коэффициенты на российский четвертьфинал. Шансы Медведева оценивают коэффициентом 1.39, а на Рублёва можно поставить за 3.00.

Не будем забывать и о Рафаэле Надале. Испанец жалуется на травмы, говорит, что ему тяжело подавать, но уже добрался до четвертьфинала, не проиграв ни партии. Коэффициент на победу Рафы 4.48, а играть ему за полуфинал с победителем пары Маттео Берреттини – Стефанос Циципасом.

Димитров не знает Карацева. Самое время познакомиться!

Ну а главная сенсация турнира, безусловно, выступление Аслана Карацева. Ещё пару лет назад россиянин болтался в 8-й сотне рейтинга ATP, а сейчас он в четвертьфинале Australian Open. Вот так дебют!

На старте Аслан прошёл Джанлуку Магера из Италии, а во втором круге заставил говорить о себе, отдав лишь один гейм представителю Беларуси Егору Герасимову. Но настоящие сенсации Аслан выдал чуть позже! Сначала он не оставил ни единого шанса аргентинцу Диего Шварцману, а в 1/8 финала совершил камбэк в матче с талантливым канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Невероятно!

Аслан Карацев — Григор Димитров. Прогноз: конец сказки россиянина на Australian Open Карацев очень порадовал, но сил на четвертьфинал с Димитровым вряд ли хватит.

Сейчас шансы Карацева выиграть турнир оценивают коэффициентом 51.00. И в четвертьфинале его ждёт болгарин Григор Димитров. Этот теннисист успел выбить из соревнований Марина Чилича, Пабло Карреньо-Бусту и Доминика Тима. Коэффициент на его победу в турнире – 15.00. Ну а в четвертьфинале на болгарина можно поставить за 1.45. Шансы Аслана – 2.75. Ждём продолжения сказки! Кстати, Димитров уже сказал, что не знает Карацева. Будем надеяться, что встреча ему надолго запомнится.

Australian Open-2021 надолго запомнится своей скандальностью и сенсациями. Мы же верим, что триумфатором станет один из трех российских парней, оставшихся в сетке соревнований. Болеем за наших!