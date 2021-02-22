Сауль Альварес – Авни Йылдырым. Прогноз букмекеров: для Канело нашли мешка под избиение

В ночь с 27 на 28 февраля мск действующий обладатель поясов WBA Super и WBC во втором среднем дивизионе 30-летний мексиканец Сауль Канело Альварес проведёт защиту своих титулов против обязательного претендента – второго номера рейтинга Всемирного боксёрского совета 29-летнего турка Авни Йылдырыма. Это уже второй бой Канело за небольшой промежуток времени. Начало поединка – не ранее 03:00 мск 28 февраля.

Аналитики букмекерских контор однозначно считают Сауля Альвареса фаворитом предстоящего боя. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.03, это примерно 92% вероятности. На успех Йылдырыма можно сделать ставку с коэффициентом 18.00 (5%). Вероятность ничейного исхода оценили коэффициентом 27.00 (3%).

Анализ и прогноз боя Альварес – Йылдырым (28.02.2021)

Ни для кого не секрет, что главная цель Сауля Альвареса сейчас – собрать все чемпионские пояса в своем нынешнем весе. Предстоящий бой не носит характер титульного, но он нужен Канело, чтобы выйти на одного из двух боксеров, которые владеют заветными поясами. Чемпион по версии WBO — Билли Джо Сандерс, а поясом по версии IBF владеет Калеб Плант. По слухам, для Сауля интереснее Сандерс, есть слухи, что поединок этих спортсменов может состояться уже весной.

Канело немного рискует, ведь для него предстоящий бой – уже второй за два с небольшим месяца. В конце декабря он победил чемпиона WBA в суперсреднем весе Каллума Смита единогласным решением судей. Счёт поединка — 119:109, 119:109, 117:111. Мексиканец также завоевал вакантный титул WBC в суперсреднем весе. Теперь на счету Сауля 54 победы в 57 боях, а поражение всего одно – от Флойда Мейвезера.

«Ювентус» — «Кротоне». Прогноз: Криштиану Роналду и Пирло останутся в гонке за скудетто В четырех последних турах Серии А туринцы пропустили только один мяч. Причём с пенальти.

Что до Авни Йылдырыма, то о нём известно не так уж и много. Ему 29 лет, а свой последний на сегодня бой турок провёл ещё в 2019 году: он потерпел поражение от Энтони Диррелла. Всего же на счету Йылдырыма 21 победа в 23 боях. Не такой уж и солидный рекорд, чтобы выходить на бой с возможно лучшим боксёром современности, но так совпало. У Йылдырыма хороший промоутер, а Саулю этот поединок необходим.

Сомнений в том, что Альварес разберётся с соперником, практически нет. Конечно, будет очень неплохо, если Йылдырым не окажется мешком для избиения и сможет что-то противопоставить, но верится в это с трудом. Так что вся интрига, по сути, в том, как скоро Канело отправит противника в нокаут.

А в том, что будет именно так, особенно никто не сомневается. На победу Альвареса нокаутом эксперты предложили коэффициент 1.11, в то время как на его победу по очкам коэффициент уже 5.50. Весь вопрос в том, захочет ли мексиканец поиграть в кошки-мышки с соперником или же красиво и профессионально выполнит свою работу и пойдет готовиться к бою с Сандерсом.

Букмекеры считают, что наиболее вероятен нокаут в первых пяти раундах. Скорее всего, пару раундов Йылдырым продержаться сможет, но вот дальше… Коэффициент на нокаут от Канело в 3-м или 4-м раунде составляет 7.00. На 2-й или 5-й отрезок можно поставить за 8.00. Если же вы считаете, что всё решится в первые же три минуты боя, можно сделать ставку за 9.50.

Дальше коэффициенты растут, так что если хотите рискнуть, можно поставить на то, что Сауль нокаутирует Авни в самом конце боя, в 12-м раунде. Коэффициент на такой исход 36.00.

А что же турецкий боец? Кажется, никто точно не может назвать хотя бы один элемент, в котором он может хотя бы что-то противопоставить Саулю. Но если вы фанат Йылдырыма или верите в лаки панч, то можете попробовать сорвать куш. На победу турецкого бойца нокаутом коэффициент 23.00, на успех по очкам коэффициент 67.00. Более того, если хотите ловить конкретный раунд, то тут есть неплохой бонус – коэффициент на все раунды одинаковый. И огромный. 176.00!

Кстати, Йылдырыма довольно высоко оценил известный журналист Шон Джонс. По словам этого эксперта, Авни выглядит довольно мощно на тренировочных видео. Посмотрим, так ли это или Джонс просто старается сделать бой хоть немного интереснее. Удачных ставок!