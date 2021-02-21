«Брайтон» — «Кристал Пэлас». Прогноз: без Заха команде Роя Ходжсона нечего делать в АПЛ

Битва соседей по турнирной таблице — это всегда интересно. Тем более когда маячит перспектива борьбы за выживание.

22 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Брайтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех гостей оценён экспертами в 5.40. А ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч 25-го тура АПЛ «Брайтон» — «Кристал Пэлас» 22 февраля 2021 года

Букмекеры не считают, что матч АПЛ «Брайтон» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74.

Анализ и прогноз матча 25-го тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Кристал Пэлас» (22.02.2021)

«Брайтон» ещё несколько недель назад рисковал встать «на вылет» из английской Премьер-лиги. Теперь он встретится с «Кристал Пэлас», который сам рискует в итоге покинуть элитный британский дивизион. Нас ожидает битва двух клубов АПЛ из нижней части турнирной таблицы. Проблем с настроем тут точно не будет.

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Чемпионат Англии входит в заключительную стадию, где допускать ошибки нежелательно или же нельзя вообще. У обеих команд есть большая мотивация перед матчем, ведь потеря очков в матче с прямым конкурентом за потенциальное выживание может оказаться критической.



Особенно учитывая текущую форму «Кристал Пэлас», который позволяет себе на домашнем стадионе проигрывать «Бёрнли» со счётом 0:3. Да, до зоны вылета ещё семь очков, однако «Фулхэм», кажется, не намерен просто так отдавать своё место в английской Премьер-лиге. Всего же у «Пэлас» три поражения в пяти последних матчах чемпионата.



«Брайтон», хоть и находится ниже «Кристал Пэлас» в турнирной таблице, на протяжении всего сезона показывает значительно более интересный футбол. Команде долгое время откровенно не везло, однако в 2021 году результаты всё же пришли — всего одно поражение в десяти последних матчах и серия из семи поединков в АПЛ без проигрышей.

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Катастрофической у «Кристал Пэлас» является ситуация с травмированными. Джеймс Макартур, Мамаду Сако, Джеймс Томкинс, Джеффри Шлупп и Уилфрид Заха — это даже неполный список футболистов, на которых не сможет рассчитывать Рой Ходжсон в предстоящем матче. Очень внушительно.

Конечно же, ключевой является травма Заха, на котором многое завязано в быстрых атаках. Но и других травмированных игроков можно назвать важной частью основного состава. Так что показать свой лучший футбол лондонцам будет сложно.



В то же время у «Брайтона» матч пропустят лишь Флорин Андоне, и без того фактически не появляющийся на поле. Да Солли Марч. Под вопросом участие Тарика Лэмпти, который выдал несколько суперматчей в начале сезона, однако потом сник из-за большого количества различных повреждений. Рабочая ситуация для Грэма Поттера.

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Статистика говорит, что матчи между этими командами редко радуют зрителей обилием забитых мячей — лишь дважды в последних пяти очных встречах команд пробивался «тотал больше». Впрочем, много низовых матчей у «Брайтона» не только с «Кристал Пэлас», но и с другими соперниками — в шести последних матчах «чаек» было забито всего пять мячей.

«Кристал Пэлас» тоже является скорее «низовой» командой. С результативностью всё совсем слабо. Лондонцы несколько раз терпели крупные поражение, но «чайки» имеют серьёзные проблемы с реализацией и много вряд ли забьют. Града голов не ждём, но шансы хозяев выше.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Брайтон» — «Кристал Пэлас» 22 февраля 2021 года

Нас ожидает осторожный матч, победителем из которого скорее всего выйдет «Брайтон». Домашнее поле, ситуация в турнирной таблице и огромные проблемы с составом у соперника не позволяет команде Грэма Поттера сделать ставку на что-то иное, кроме как на победу.

Ставка: победа «Брайтона» за 1.75.