«Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз: красно-синие оставят Квартальнова без Кубка Континента

27 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА. Начало встречи – в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.62, а успех москвичей тоже оценён экспертами в 2.62.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА 27 февраля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.04, а тотал меньше 4.5 гола — тоже за 1.95. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 4.20. Гол в первые десять минут идет за 1.93.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — ЦСКА Москва (27.02.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подошёл к концу, участникам осталось провести последнюю игру. В начале марта стартует Кубок Гагарина, уже определились некоторые пары первого раунда. Серьёзных изменений в таблицах не произойдёт, хотя до конца интрига не исчезла.

«Зенит» — «Ростов». Прогноз: игра окажется скучнее, чем пресс-конференции Карпина и Семака Обе команды вылетели из Кубка России и остались без ключевых футболистов. Забивать практически некому.

В субботу, 27 февраля, состоятся сразу 11 поединков. В 17:00 мск в Казани на льду «Татнефть-Арены» стартует встреча местного «Ак Барса» и московского ЦСКА. Соперники находятся рядышком в сводной таблице, предстоящая битва выявит обладателя Кубка Континента. Сценария лучше, пожалуй, не придумаешь.



Победа в тяжелейшей регулярке, помимо всеобщих почестей, даёт команде преимущество своего льда во всех сериях плей-офф. У «Ак Барса» в активе сразу три триумфа в Кубке Гагарина, но вот Кубок Континента он пока не поднимал над головой ни разу. В нынешнем сезоне представилась отличная возможность.



За 59 матчей казанцы набрали 90 очков. Сейчас лидируют как в Восточной конференции, так и сводной таблице КХЛ. Ближайший преследователь по конференции — омский «Авангард» — отстает сразу на восемь пунктов и не представляет угрозы. Гораздо интереснее обстоят дела в сводной таблице.

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Прогноз: Гвардиола поставит на место Мойеса и Лингарда Последнее домашнее поражение в АПЛ команда Хосепа Гвардиолы потерпела ещё в сентябре.

ЦСКА – действующий обладатель Кубка Континента – за то же количество матчей набрал 89 баллов, то есть на один меньше, чем у казанцев. При этом москвичам достаточно просто выиграть в предстоящем поединке: хоть в овертайме, хоть по буллитам. Даже при равенстве очков они будут выше из-за дополнительных показателей.



А предпочтительнее выглядят как раз «армейцы», хотя и играют в гостях. Дело тут в последней форме команд. У «Ак Барса» лишь две победы в шести предыдущих домашних играх, одна из них над скромным «Куньлунем» (3:1), а другая над «Барысом» в овертайме (4:3 ОТ). В остальных четырёх случаях – поражения.



ЦСКА же идёт на серии из пяти выездных побед. К слову, в прошлой игре столичный клуб гостил у ярославского «Локомотива», крайне уверенно играющего дома, и вырвал победу в серии буллитов. Основное время и овертайм при относительном равенстве моментов завершились со счётом 2:2.

«Бавария» — «Кёльн». Прогноз: разгром «Лацио» в ЛЧ не утолит жажду Левандовского и Киммиха За восемь предыдущих выездов в Мюнхен «Кёльн» забил всего лишь два мяча.

При таких раскладах можно подумать над победой гостей с нулевой форой за коэффициент 2.00. В случае ничьи в основное время будет возврат средств. Статистика личных встреч не против. В четырех из пяти предыдущих выездов в Казань в регулярном розыгрыше КХЛ московский клуб побеждал в основное время.



Альтернативный вариант – Х2 + тотал меньше 5.5 шайб за 2.21. Оба соперника сейчас играют под большими нагрузками, а матчи получаются сравнимые с матчами плей-офф. Гости выглядят чуть интереснее на данный момент, но ждать много голов мы бы не стали. Оборона и у тех, и у других в порядке. Если никто не станет злоупотреблять ротацией, получится напряжённая игра со скромной результатвностью.

«Ак Барс» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 27 февраля 2021 года

В очной встрече соперники разыграют Кубок Континента. Обе команды заслуженно лидируют в сводной таблице КХЛ, но московский клуб на данный момент выглядит чуть предпочтительнее. Домашняя форма казанцев в последнее время просела, да и статистика личных встреч за москвичами. Хозяевам будет очень тяжело.



Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.21.