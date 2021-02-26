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Сауль Канело Альварес — Авни Йылдырым, когда бой, на кого ставить, кто победит, коэффициенты

Ставки на бой Альварес — Йылдырым
Пётр Кондаков
Нокаут за 60 секунд — и миллион в кармане! Самые дикие ставки на бой Альварес — Йылдырым
Букмекеры настолько уверены в успехе Канело, что могут разориться, если победит Йылдырым.
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В ночь с 27 на 28 февраля мск действующий обладатель поясов WBA Super и WBC во втором среднем дивизионе 30-летний мексиканец Сауль Канело Альварес проведёт защиту своих титулов против обязательного претендента – второго номера рейтинга Всемирного боксёрского совета 29-летнего турка Авни Йылдырыма. Это уже второй бой Канело за небольшой промежуток времени. Начало поединка – не ранее 3:00 мск 28 февраля.

Аналитики букмекерских контор однозначно считают Сауля Альвареса фаворитом предстоящего боя. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.03, это примерно 92% вероятности. На успех Йылдырыма можно сделать ставку с коэффициентом 18.00 (5%). Вероятность ничейного исхода оценили коэффициентом 27.00 (3%).

Разумеется, Канело – железобетонный фаворит боя. В его победе не сомневаются. Настолько, что есть такие рынки для ставок, которые могут натурально озолотить игрока. Если, конечно, сенсация случится. Ищем самые дикие варианты на бой Альварес – Йылдырым.

Ничья за 34.00

Довольно невероятный сценарий, но тем не менее. Вдруг у Канело будет не лучший день, а у Йылдырыма хорошее состояние. Ну и не будем забывать, что в этот исход включена и техническая ничья. Если один из боксеров неумышленно нанесет травму сопернику в течение первых двух раундов – ставка сыграет.

Бой закончится в 12-м раунде за 40.00

На самом деле это не такая уж и дикая ставка. Канело по своей натуре творец, ему не так уж и интересен быстрый и предсказуемый нокаут. Поиграть в кошки-мышки, показать весь свой бойцовский арсенал – вот это Сауль Альварес любит. Ну а дальше всё будет зависеть от «хрустальности» челюсти Йылдырыма и его физической готовности. Можно допустить, что турок сможет выстоять до последнего раунда, а там Канело надоест играться с соперником. Всё-таки победа по очкам и победа нокаутом хоть и несут один и тот же смысл, но вторая куда слаще. Ну и теоретическую сенсацию отметать не стоит. Так что если всерьёз хотите поставить на дикий коэффициент – присмотритесь к этому варианту.

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Альварес победит в 12-м раунде за 51.00

По сути, разница с предыдущим исходом только в том, что здесь ставка именно на победу Альвареса. А коэффициент существенно повыше. Поставите 1000 рублей получите 51 000, если ставка сыграет. Заманчиво!

Ещё несколько дней назад коэффициент на такие исходы был 176.00, но, кажется, букмекеры поняли, что немного перегнули палку. Поскольку непонятно, на что турецкий боксёр может рассчитывать в бою с Канело, коэффициент одинаковый на все раунды. Нужно обладать каким-то даром предвидения, чтобы просчитать все это. Но чем черт не шутит!

Победа Йылдырыма в первые 60 секунд боя за 426.00

Ну а вот это вишенка на торте. Если бой продлится меньше минуты и победителем при этом станет Авни Йылдырым, то сыграет ставка с космическим коэффициентом 426.00. Просто представьте, достаточно будет поставить 3000 рублей, чтобы выигрыш составил более 1 млн рублей!

На самом деле, шансы на такой исход, конечно, невероятно малы. Йылдырыму должен будет удасться настоящий лаки-панч, один удар, после которого Сауль Альварес упадет и не встанет. Что-то подобное сделал Александр Поветкин в бою с Диллианом Уайтом, но здесь задача усложняется ограничением по времени. 60 секунд – это очень мало. Но чудеса бывают, кто знает, вдруг именно на этот бой одно из них и запланировано. Удачных ставок!

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Ronald Martinez/Getty Images

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