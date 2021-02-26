«Зенит» — «Ростов». Прогноз: игра окажется скучнее, чем пресс-конференции Карпина и Семака

27 февраля состоится матч 20-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Ростова» оценён букмекерами коэффициентом 9.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.90.
Коэффициенты букмекеров на матч 20-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» 27 февраля 2021 года
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Зенит» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.01, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Поставить на «обе забьют» можно за 2.23.
Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (27.02.2021)
Российский футбол потихоньку выходит из зимней спячки. В минувшие выходные вернулся Кубок России: состоялись семь из восьми запланированных матчей 1/8 финала. Пришло время Российской Премьер-Лиги. Старт берёт вторая часть сезона. Позади 19 туров, а впереди, соответственно, ещё 11.
Программа 20-го тура продолжится в субботу, 27 февраля, четырьмя матчами. В Санкт-Петербурге «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» сразится с «Ростовом», начало — в 16:30. Эта игра однозначно стала бы центральной в туре, если б не московское дерби «Локомотив» — ЦСКА.
Всё же соперники входят в топ-5 турнирной таблицы чемпионата России. Правда, вторая часть сезона началась для них неудачно. А именно — с синхронного вылета из Кубка России на стадии 1/8 финала. Сине-бело-голубые на своём поле проиграли тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2. И сетовать на невезение тут нет смысла.
Результат более чем справедлив. Подопечные Дмитрия Парфёнова в самом деле выглядели целостнее и организованнее. Действующий чемпион России бомбил чужую штрафную забросами и навесами, однако соперник спокойно снимал верх и цеплялся за подборы. Предложить что-то принципиально иное фаворит не смог.
Действия в обороне откровенно разочаровали. «Канониры» создали четыре хороших момента, три из которых завершились взятиями ворот. Два гола арбитр засчитал, а ещё один отменил из-за офсайда. Положение «вне игры» в самом деле было, однако петербуржцам это не помогло. Даже финального штурма не случилось.
Вроде бы по ресурсам «Зенит» заметно превосходит любой другой отечественный клуб, однако вылет двух-трёх футболистов фактически оставляет команду у разбитого корыта. Травмы получили Сердар Азмун и Малком, без которых вариантов в группе атаки практически не осталось.
Молодой Крапухин исправно забивал на сборах, но опыта даже на уровне РПЛ не имеет. Плюс Вильмар Барриос заразился коронавирусом, а это сильнейший удар по центру поля. Также с «Арсеналом» не сыграл Дуглас Сантос, а Александр Ерохин вышел на замену. Россиянин только оправился от повреждения и в ближайшее время будет набирать форму.
Словом, ситуация неприятная. Ладно хоть право на ошибку имеется — 41 очко и чистое первое место в турнирной таблице чемпионата России, ближайший преследователь отстаёт на четыре пункта. А вот «Ростову» зацепиться за еврокубки будет заметно тяжелее. Это стало понятно совсем недавно.
Из Кубка России вылетели от рук «Ахмата» (0:1). Игра выдалась равной, однако грозненцы свой пенальти реализовали, а дончане — нет. Вскоре стало известно о расторжении контракта с Романом Ерёменко. Полузащитник действительно заметно сдал, осложнения после коронавируса не позволили выйти на былой уровень.
Вот только без финна уровень креатива в средней линии заметно падает. После замены Ерёменко «Ростов» окончательно сбился на забросы и навесы, которые «Ахмат» щёлкал как орехи. Есть опасения, что с результативностью у жёлто-синих в ближайшее время будет туговато. А преследователи совсем рядом.
Следовательно, предпосылок для большого количества голов не видно. «Зенит» остался без нескольких важных исполнителей группы созидания, «Ростов» может рассчитывать разве что на стандарты и индивидуальные ошибки соперника. На таком фоне логично выбирать между тоталом меньше 2.5 мяча за 1.98 и «обе забьют — нет» за 1.68.
Прогноз и ставки на матч 20-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов» 27 февраля 2021 года
Разумеется, шансы «Зенита» выше, но на фоне кадровых потерь действующий чемпион вряд ли продемонстрирует цельный футбол. Поражение от тульского «Арсенала» в Кубке России показало, что с качеством игры проблем достаточно. Состав снова будет далёким от оптимального. А «Ростову» без Романа Ерёменко придётся рассчитывать разве что на стандарты. Возьмём тотал меньше 2.5 гола за 1.98, один-два мяча при таких исходных данных видятся потолком.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.98.
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