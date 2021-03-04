Немецкое дерби в АПЛ. Клопп против Тухеля, но без особых шансов догнать Гвардиолу.

«Ливерпуль» — «Челси», плей-офф КХЛ и другие матчи. Что смотреть 4 марта

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 4 марта.

На что ставить в футболе 4 марта

Три матча в АПЛ, главный из которых –противостояние Юргена Клоппа и Томаса Тухеля. «Ливерпуль» против «Челси». Мерсисайдцы в кризисе, лондонцы наоборот на подъёме. Кто окажется сильнее? Кроме того, «Вест Бромвич» сыграет с «Эвертоном», а «Фулхэм» — с «Тоттенхэмом». Стоит заглянуть и в Серию А, где «Парма» попытается притормозить рвущийся к чемпионству «Интер».

На что ставить в хоккее 4 марта

Вторые матчи в четырех сериях первого раунда Кубка Гагарина. В первых сенсаций не случилось: «Металлург», «Авангард», московское «Динамо» и СКА победили, соответственно, «Барыс», «Автомобилист», «Северсталь» и минское «Динамо». Посмотрим, что произойдёт во вторых матчах. В ночь на пятницу смотрим 10 матчей в НХЛ.

«Ак Барс» и ЦСКА побьются за Кубок Гагарина. Вмешается ли СКА в их разборки? Фавориты определены, но это хоккей! Всё может измениться в любой момент.

На что ещё ставить 4 марта

В баскетбольной Евролиге стартует очередной тур. «Зенит» примет мадридский «Реал». «Королевский клуб» сенсационно проиграл «Химкам» и наверняка разозлен этой ситуацией, но петербуржцам тоже очень нужна победа. Непростое испытание и у ЦСКА – «армейцы» гостят в Стамбуле у «Анадолу Эфеса».

В мужской волейбольной Лиге чемпионов «Зенит-Казань» в ответном матче четвертьфинала сыграет с польской «Скрой», казанцам достаточно взять два сета для выхода в полуфинал турнира. Такая же задача у московского «Динамо» в полуфинальном матче Кубка ЕКВ против «Монпелье»: два сета – и команда Константина Брянского в финале.

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!