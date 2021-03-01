«Зенит» буксует, ЦСКА болеет, «Спартак» не пользуется. Чего ждать от РПЛ?

РПЛ вышла с каникул и провела первый весенний тур. Никто из тройки фаворитов – «Зенит», ЦСКА, «Спартак» — не смог выиграть. Кто фаворит и сможет ли кто-то ещё вмешаться в борьбу за чемпионство? Изучаем прогнозы букмекеров.

«Зенит» буксует, но соперники не пользуются

Фаворит чемпионата по-прежнему «Зенит». Команда Сергея Семака с огромным трудом вошла в весеннюю часть сезона: петербуржцы вылетели из Кубка России, а в первом матче РПЛ сыграли вничью с «Ростовом», несмотря на то что имели численное преимущество и вели в счете. Поставить на победу зенитовцев можно с коэффициентом 1.35.



Почему так низко при всех проблемах команды Семака? Да просто потому, что преследователи выглядят не лучше. На ЦСКА или «Спартак» можно поставить с одинаковым коэффициентом 5.25. Пока что непохоже, что эти клубы смогут навязать борьбу зенитовцам. Причины у них разные.



ЦСКА стал жертвой коронавируса. Слегли с болезнью, а значит, пропустят как минимум ближайшие туры несколько футболистов основного состава, среди которых Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев и Иван Обляков. Пока всё это вылилось в поражение от «Локомотива» 0:2, а самое печальное для «армейцев», что могут быть и ещё заболевшие. Поэтому в ближайшие 3-4 тура команде Виктора Гончаренко будет очень сложно.

СКА — «Динамо» Мн. Прогноз: Брагин и Бурдасов не станут церемониться с клубом из Беларуси «Армейцы» одержали восемь побед в девяти предыдущих очных встречах в Санкт-Петербурге.

Что до «Спартака», то здесь всё сложно. Вроде бы и сборы прошли успешно, и Квинси Промес вернулся, но с игрой у красно-белых дела обстоят не очень здорово. Вылет из Кубка, поражение от «Рубина» в чемпионате, 0 голов. Возможно, часть игроков уже не может заставить себя выкладываться при Доменико Тедеско? Ведь немец покинет клуб по окончании сезона. С этим всем спартаковцам нужно разбираться, иначе можно вылететь даже с тех позиций, которые они успели завоевать.

«Сочи» будет в призах? Почему бы и нет

Осечками лидеров вовсю пользуется ФК «Сочи», который взобрался уже на 3-ю строчку. Команда Владимира Федотова и футбол показывает цельный, и результата добивается. В чемпионство, букмекеры, конечно не верят, всё-таки история с партнерскими отношениями с «Зенитом» никуда не делась. Но пошуметь и взобраться как можно выше – почему нет? Коэффициент на победу сочинцев сейчас 32.00.



За 41.00 можно поставить на «Краснодар», и нужно признать, что это реальная оценка шансов команды. Подопечные Мурада Мусаева весной не победили ни разу в 4 матчах. Кажется, чёткого плана у тренера нет, а ещё разносятся слухи о конфликте клуба с собственными воспитанниками.

Шансы «Динамо» и «Ростова» оценивают коэффициентом 62.00, а на «Рубин» и «Локомотив» можно поставить за 91.00. Все эти клубы вышли из зимы более-менее неплохо, но слишком многое было потеряно в первой части чемпионата. Динамовцы и казанцы выглядят цельнее по игре, но их кадровый ресурс всё-таки прилично ниже, чем у лидеров. Ростовчане всё ещё находятся в стадии перестройки, а «Локомотив» во главе с Марко Николичем совсем не уверен в своих перспективах. Да, победа над ЦСКА состоялась, но случилось это во многом из-за кадровых потерь «армейцев».



21-й тур пройдет с 6 по 8 марта. Центральный матч – «Спартак» — «Краснодар», интересная встреча ждёт нас и в Казани, где «Рубин» примет «Зенит». ЦСКА сыграет с «Ахматом», «Ростов» — с «Сочи», «Локомотив» отправится в гости к «Арсеналу», а «Динамо» проэкзаменует «Тамбов». Будем следить и искать варианты для ставок дальше!