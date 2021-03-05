Сауль Альварес – Билли Джо Сондерс. Прогноз букмекеров: Канело продолжит сбор титулов

8 мая состоится бой между чемпионом мира по версии WBA Super в среднем весе (до 72,6 кг) мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса WBO в суперсреднем дивизионе (до 76,2 кг) британцем Билли Джо Сондерсом. Эдди Хирн и стриминговая платформа DAZN уже подтвердили – бой состоится! И в отличие от последних боёв Канело эта схватка должна быть поинтереснее.

Букмекеры уже дали свои расклады на предстоящий бой. Сауль Канело Альварес – фаворит, на его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.22, это примерно 77% вероятности. Шансы Сондерса аналитики оценили коэффициентом 4.82 (18%). На ничейный исход принимают ставки с коэффициентом 22.00 (5%).



Поставить на то, что бой продлится все 12 раундов, можно с коэффициентом 1.73. На то, что поединок завершится досрочно, принимают ставки с коэффициентом 2.00.

Анализ и прогноз боя Альварес – Сондерс (8.05.2021)

Канело идёт за очередным титулом. Как и предполагалось, бои против Каллума Смита и Авни Йылдырыма были лишь формальностью, чтобы подвести Альвареса к титульному бою. Поединок с турецким боксером и вовсе был настоящим избиением. Хорошо, что всё завершилось в 3-м раунде, иначе никто бы не поручился за здоровье Йылдырыма. Канело, как показалось, даже не вспотел, поэтому тот факт, что на бой против Сондерса придется выходить всего через 2 месяца, не должен сильно напрягать поклонников мексиканца.

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А бой должен получиться неплохим. Сондерс далеко не бесталанный, все помнят его победы над Крисом Юбенком-младшим и Давидом Лемье. Правда, в последнее время Билли не в самой лучшей форме. Мартина Косереса и Шефата Исуфи он победил, но и напропускал в этих боях достаточно. Тем не менее, рекорд Сандерса впечатляет – 29 побед в 29 боях. Как-то сложится тридцатый?



Интересно, в какой весовой категории пройдёт бой. Если придется подниматься Канело, то это увеличит шансы Сондерса. Британец неудобен для соперника антропометрически: он выше Альвареса на 7 см, размах его рук куда больше. Кроме того, британец работает в стойке левши, с подобными оппонентами Саулю было нелегко всегда. Да и такого соперника у Альвареса не было с 2015 года.



«Канело, я готов к рок-н-роллу. Если не побеждать великих, то сам никогда не станешь таким. Считаю, что я единственный, у кого есть навыки, наработки и склад ума, чтобы победить Канело. Он — лицо бокса. Надо уважать его. Он ни от кого не уклонился. Он победил классных боксеров, никто не смог его победить. Думаю, я могу это исправить, у меня есть инструменты для этого», – уже успел заявить Сондерс.



Что ж, звучит оптимистично, но нужно понимать, что у Канело есть преимущество в опыте и ударной мощи. Об этом говорят и коэффициенты букмекеров. Если в победу Билли по очкам они еще готовы поверить (коэффициент 6.00), то на нокаут британца коэффициент уже 21.00. Шанс Сондерса в том, чтобы создавать максимальные неудобства Альваресу и использовать свои сильные стороны. Промоутер Эдди Хирн считает именно так.



«Когда я наблюдал бой Канело с Йылдырымом, то думал о поединке против Сондерса, о движениях Билли. У Канело отличная работа ног, но Сондерс будет кружить по рингу. Я думаю, что Альваресу нужно будет много времени, чтобы добраться до него. Для Канело — это самый сложный бой в дивизионе, более тяжёлый, чем против Калеба Планта», — подчеркнул Хирн.

С другой стороны, авторитета у Канело куда больше. Поэтому злые языки уже говорят о том, что Сондерсу не дадут выиграть ни при каком раскладе. Но вполне вероятен и вариант, при котором Альварес уверенно победит. Всё-таки он один из лучших, если не лучший боксер современности. Как – вопрос даже для букмекеров. На нокаут от Канело принимают ставки за 2.10, на победу по очкам – за 2.38.



Если же говорить о раунде, в котором бой может завершиться, то от Сауля ждут победы в промежутке с 7-го по 10-й раунд, на любую из этих трехминуток можно сделать ставку с коэффициентом 13.00. От Сондерса чудес не ждут, на его победу в любом раунде можно поставить с огромным коэффициентом 101.00.



Что ж, 8 мая нас ждёт незабываемое зрелище! Время выбрать лучшую ставку на бой ещё есть, будем следить за новостями от боксеров. Удачи!