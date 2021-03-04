ЦСКА — «Спартак». Прогноз на 2-й матч серии: Олег Знарок снова покажет характер в дерби

Красно-белые потерпели лишь два поражения в основное время за пять предыдущих очных игр.

5 марта состоится второй матч стартового раунда плей-офф КХЛ ЦСКА — «Спартак». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.52, а успех «Спартака» оценён в 5.80.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Спартак» 5 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.97. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.90. Гол в первые десять минут идет за 1.90.

Прогноз и анализ 2-го матча Кубка Гагарина ЦСКА Москва — «Спартак» Москва (05.03.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги благополучно завершился. На дворе весна, а это значит, что уже стартовала стадия плей-офф. Все участники определились досрочно, интриг на финише было крайне мало. Впрочем, следующие пару месяцев будет жарко.

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Кубок Гагарина продолжится в пятницу, 5 марта, четырьмя поединками. Три из них стартуют в 19:30 мск. В Москве ЦСКА вновь схлестнется с принципиальным противником – «Спартаком». Стартовая встреча серии получилась скупой на голы, посмотрим, что готовит нам следующая.



В защитной линии «армейцев» изначально сомнений было немного. Во-первых, они качественно выступили в регулярном розыгрыше, доминируя практически над каждым оппонентом. Во-вторых, пропустили меньше всех: всего лишь 121 шайбу за 60 игр, что является лучшим показателем в КХЛ. И это ещё вратари тащили далеко не всегда.



Гораздо интереснее было наблюдать за действиями в обороне красно-белых, которые в «регулярке» пропустили больше, чем забили. В недавнем дерби они были сконцентрированы всё время, но в овертайме не выиграли ни одного вбрасывания, что отчасти и привело к поражению. Стабильно проигрывать на «точке» в близкой игре плей-офф слишком опасно.

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Судьбу встречи решил форвард красно-синих Максим Шалунов, который с близкого расстояния на исходе 68-й минуты прошил словака Юлиуса Гудачека (1:0 ОТ). Как раз после выигранного вбрасывания и отличного паса от партнёра. Хотя винить голкипера в этой ситуации тоже было бы неуместно.



Во многом из-за поймавших кураж вратарей дело и дошло до овертайма. У шведа Ларса Юханссона работы было чуть меньше, чем у его словацкого визави, но местами тоже приходилось выручать. «Спартак» держался крайне достойно и, несмотря на поражение, провёл сильный матч. Немного не хватило в большинстве.



ЦСКА по-прежнему остаётся явным фаворитом пары, а может даже и всего плей-офф, однако теперь ему точно не придётся ждать лёгкой прогулки. И первый поединок это показал. Вообще, в последнее время команда Олега Знарка регулярно даёт бой столичным «армейцам» в дерби.

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За пять предыдущих очных поединков красно-белые в основное время потерпели всего лишь два поражения, но разница в счёте и тогда была минимальной. В остальных трёх случаях даже довелось однажды выиграть в овертайме. А при таких раскладах можно подумать над П2 с форой (+1.5) за 1.93.



Другой интересный, на наш взгляд, вариант – комбинированная ставка «1Х + тотал меньше 5.5 шайбы» за 1.74. Всё же красно-синие остаются фаворитами, но много голов не ждём. Дело тут в том, что они не проигрывали «Спартаку» в основное время с 2013 года, а пропустили от него за это время не так много.

ЦСКА — «Спартак»: прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ 5 марта 2021 года

В стартовом поединке серии «Спартак» показал характер и дотянул до овертайма, при доле везения даже мог зацепиться. ЦСКА по-прежнему остаётся явным фаворитом, рисунок игры останется прежним. На наш взгляд, стоит и в этот раз ждать довольно близкий и напряжённый матч в исполнении принципиальных соперников.



Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы за 1.74.