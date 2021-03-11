«Аталанта» — «Специя». Прогноз: перед «Реалом» Миранчук разомнётся на аутсайдере Серии А

12 марта состоится матч 27-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Специя». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех «Специи» оценён экспертами в 11.50. А ставки на ничью принимаются за 6.10.

Коэффициенты букмекеров на матч 27-го тура Серии А «Аталанта» — «Специя» 12 марта 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Серии А «Аталанта» — «Специя» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.

Анализ и прогноз матча 27-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Специя» (12.03.2021)

Дни в календаре стремительно сменяются, уже миновала первая неделя весны. В еврокубках набрала ход стадия плей-офф, а европейские чемпионаты приближаются к завершающей трети. Итальянская Серия А добралась до 27-го тура, программа которого откроется 12 марта двумя поединками.

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В 22:45 мск на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо начнут выяснять отношения «Аталанта» и «Специя». Представитель группы лидеров принимает команду из нижней части турнирной таблицы, имя фаворита сомнений не вызывает. Тем более бергамаски находятся в хорошей форме.



Только в прошлом туре им пришлось прервать беспроигрышную серию, тянувшуюся пять туров. В роли обидчика выступил миланский «Интер», который сейчас лидирует в чемпионате Италии. И то «нерадзурри» забили единственным попаданием в створ — после стандартного положения и череды рикошетов. Зато до этого бергамаски одержали четыре победы при одной ничьей.



Теперь подопечные Джана Пьера Гасперини идут в таблице на пятой строчке, набрав за 26 игр 49 очков. Дистанция до зоны Лиги чемпионов составляет всего один пункт. Правда, ближайший преследователь «Наполи» отстаёт всего на два балла, хотя имеет ещё один матч в запасе. Потому допускать осечки нежелательно.

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Стоит также отметить, что на носу у «Аталанты» ответный поединок в 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» на выезде. В первой встрече итальянцам, откровенно говоря, не повезло. Уже на 18-й минуте они остались в меньшинстве из-за спорного решения арбитра, смотрелись достойно, но в итоге проиграли — 0:1.



Потеряно ещё далеко не всё, нынешний «Реал» и в Мадриде можно обыграть. Однако сперва нужно разобраться со «Специей» в чемпионате Италии. В последнее время, между прочим, она выглядит не так уж ужасно, даже выбралась из зоны вылета и создала кое-какой задел.



После 26-го тура в их активе 26 очков и 15-я строчка. Разумеется, выше закрепиться будет тяжело, даже до десятки лучших не хватает сразу шести баллов. Зато отрыв от зоны вылета вполне себе заметный – те же шесть баллов. Так что есть возможность выдохнуть.

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С формой в последнее время нет серьёзных проблем, всего лишь два поражения за шесть туров Серии А. Но пропускает «Специя» по-прежнему часто. К слову, только в четырёх прошлых играх она пропустила девять мячей, что в среднем за игру составляет больше двух штук.



«Аталанта» же привычно отличается результативностью, особенно дома. У неё 35 голов в 13 встречах на своём поле. Так что мы бы проверили П1 с форой (-1.5) за 1.82, ждём уверенной игры от хозяев. Дело тут ещё в том, что такая ставка заходила в шести из девяти предыдущих домашних матчей бергамасков.

Поскольку на носу ответный матч Лиги чемпионов, Гасперини наверняка использует ротацию и даст шанс ближайшему резерву. Потому шансы российского полузащитника Алексея Миранчука появиться на поле весьма велики.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Специя» 12 марта 2021 года

«Аталанта» здорово выглядит в чемпионате Италии. На днях уступила «Интеру» при равной игре, но в остальном порядок. «Специя» в последнее время держится на расстоянии от зоны вылета, но в Бергамо будет трудно. С обороной по-прежнему проблемы, а бергамаски регулярно и много забивают. Возьмём победу фаворита с форой. Борьба за топ-4 в разгаре, валять дурака с аутсайдером в родных стенах нельзя.



Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1.5) за коэффициент 1.82.