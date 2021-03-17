«Шахтёр» — «Рома». Прогноз: Джеко, Педро и Эль-Шаарави добьют украинский клуб в Киеве

18 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтёр» — «Рома». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры в своих прогнозах не видят фаворита: поставить на победу итальянской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.67. Успех хозяев оценён экспертами в 2.74. А ставки на ничью принимаются за 3.60.
Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтёр» — «Рома» 18 марта 2021 года
Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Шахтёр» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.
Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги Европы «Шахтёр» Донецк — «Рома» (18.03.2021)
Одна из самых ярких вывесок 1/8 финала Лиги Европы на деле не оправдала себя. Интригой тут и не пахнет: в первом же матче «Рома» отправила в ворота «Шахтёра» три безответных мяча и фактически поставила точку в противостоянии. Надо сказать, что на гол украинский клуб определённо наиграл — несколько хороших моментов создал, подвела реализация.
Впрочем, это уже детали, которые вряд ли вспомнятся спустя некоторое время. Два гола в заключительные 20 минут обошлись очень дорого, дефицит в три мяча кажется чрезмерным. Отдельном заметим, что букмекеры выставляют на ответный поединок практически равные котировки и не видят здесь фаворита.
Но надо ли «Роме» выигрывать и вторую игру? Или же Паулу Фонсека предпочтёт выставить на игру смешанный состав и поберечь силы на Серию А? Уже в ближайшее воскресенье римлян ожидает важнейшая встреча с «Наполи», лишняя нагрузка в середине недели для многих возрастных игроков «волков» будет лишней.
Да и игроки «Шахтёра» наверняка смотрят на вещи реально, поэтому понимают, как тяжело будет отыграться с 0:3. Вряд ли донецкая команда будет рвать жилы, если ей не удастся забить быстрый гол — нерешённые задачи есть и в национальном чемпионате, где оранжево-чёрные уже привыкли на постоянной основе праздновать чемпионство.
Что касается кадровых проблем, то Луиш Каштру по-прежнему не сможет рассчитывать на ключевого игрока центра поля Тараса Степаненко. Под вопросом участие исполнителя группы атаки Фернандо и центрального защитника Давида Хочолавы. Не самые приятные потери для португальского специалиста, которому нужно настроить команду не просто на разгромную победу, но ещё и на надёжную игру в обороне.
У «Ромы» травмированных даже больше, хотя неделю назад расклад был примерно тем же. Результат мы помним. В Киеве не сыграют Генрих Мхитарян, Жуан Жезус, Крис Смоллинг, Жордан Верету и Николо Дзаньоло. Впрочем, в первом матче из них играл лишь Мхитарян, да и то армянин вышел на последние 30 минут матча, когда исход уже фактически был решён.
После очного поединка команды по-разному показали себя во внутренних чемпионатах. «Шахтёр» разгромил «Десну» со счётом 4:0, а «Рома» неожиданно уступила «Парме» — 0:2. Впрочем, говорить о каком-то кризисе римского клуба вряд ли стоит, ведь провальные матчи у них бывают исправно. Собственно, именно из-за них «Рома» борется в Серии А не за чемпионство, а лишь за право находиться в зоне Лиги чемпионов.
Не исключён вариант и с тем, что «Шахтёр» захочет на мажорной ноте завершить свои выступления в еврокубках этого сезона. В этом случае команда до последнего будет бороться за победу при поддержке домашних болельщиков. Даже пропустив, «горняки» продолжат идти вперёд и бороться за победу. Хоть какую-то. Потому ждём бодрого футбола и солидной результативности.
Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтёр» — «Рома» 18 марта 2021 года
Безусловно, «Шахтёр» не выйдет отбывать номер, но и больших свершений от хозяева ожидать не стоит. Особенно если им не удастся отметиться быстрым голом. Нельзя донецкому клубу и пропускать, а «Роме» будет несложно соорудить контратаку в момент, когда все игроки соперника будут нацелены на их ворота. Кажется, что команды наверняка обменяются мячами и в целом порадуют зрителей атакующей игрой.
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.83.
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