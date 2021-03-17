«Милан» — «МЮ». Прогноз на матч: Златан вернулся, чтобы наказать свой бывший клуб

18 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Милан» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу британской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех хозяев оценён экспертами в 3.40. А ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Милан» — «Манчестер Юнайтед» 18 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Милан» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Милан» — «МЮ» (18.03.2021)

Ещё перед стартом первого матча 1/8 финала Лиги Европы многим казалось, что у «Милана» нет никаких шансов против «МЮ». Тем не менее, итальянская команда даже без ряда ключевых исполнителей сумела вырвать важнейшую ничью на «Олд Траффорд». Гол со стандарта в концовке обеспечил стратегическое преимущество 1:1.



Больше того — россонери смотрелись ничуть не хуже, а судьи в дебюте отменили два их гола. Впрочем, манкунианцам теперь всё равно придётся идти вперед, ведь при 0:0 подопечные Уле-Гуннара Сульшера вылетят. От этого просмотр второго матча станет лишь интереснее.



Интереснее он будет в том числе по причине восстановления Златана Ибрагимовича. Вновь вызванный в сборную Швеции форвард сможет сыграть в ответной встрече и наверняка приложит максимум усилий для победы над своим прежним клубом. Вернётся и ещё один ключевой игрок группы атаки, пропускавший первый поединок. Речь о Хакане Чалханоглу.



С Иброй и Чалханоглу «Милан» способен на многое — это показал старт сезона и некоторые матчи из второй его половины. Когда же на кону выход в четвертьфинал еврокубка, к лидерам подтянутся и другие, менее выделяющиеся футболисты. Особенно учитывая статус соперника — в настоящее время «Манчестер Юнайтед» является второй командой Англии.



Кадровые проблемы, впрочем, есть у обеих сторон. Место Ибрагимовича в лазарете оперативно занял Рафаэль Леао, а вот Марио Манджукич и Алессио Романьоли уже несколько недель восстанавливаются от повреждений. У «Манчестер Юнайтед» точно не сыграют Фил Джонс, Антони Марсиаль и Хуан Мата, под вопросом находится участие Эдинсона Кавани и Поля Погба.



Положительным моментом можно считать возвращение в строй Маркуса Рэшфорда, который пропускал первый матч. 23-летний форвард является одним из лучших бомбардиров команды и, возможно, именно его не хватало на «Олд Траффорд». Связка Маркуса с Бруно Фернандешем не раз доставляла проблемы соперникам «МЮ» в этом сезоне.



Нельзя не отметить, что именно «Милан» смотрелся интереснее в первом матче. Теперь же добавится фактор родных стен и злость после падения результатов в Серии А. Даже на своём поле подопечные Уле-Гуннара Сульшера меньше владели мячом, меньше били по чужим воротам и чаще нарушали правила.

Тем не менее, игра «Манчестер Юнайтед» в гостях по-прежнему впечатляет — команда идёт на серии из 12 игр без поражений, а общее количество проигрышей на чужих стадионах в нынешнем сезоне равняется двум. Впечатляюще, особенно на фоне не самой крепкой защиты «Милана» и статистике их домашних матчей — четыре последних поединка на «Сан Сиро» завершились либо вничью, либо поражением подопечных Стефано Пиоли.



О чём это говорит? Должно быть весело! Англичанам придётся идти вперёд и искать шансы у чужих ворот, а соскучившийся по футболу Ибрагимович наверняка передаст привет бывшему клубу.

Прогноз и ставки на матч ⅛ финала Лиги Европы «Милан» — «Манчестер Юнайтед» 18 марта 2021 года

Кажется, нас ожидает ещё один развесёлый матч с кучей моментов и забитых мячей. Учитывая, что букмекеры не сильно верят в такой исход событий, нужно воспользоваться слегка завышенными коэффициентами. Проверим общий верх.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.04.