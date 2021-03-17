«Вильярреал» — «Динамо» Киев. Прогноз: Эмери — хозяин Лиги Европы. Луческу он не по зубам

18 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Динамо» Киев. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех гостей оценён экспертами в 6.40. А ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Динамо» К 18 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Динамо» Киев получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.91. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз ответного матча 1/8 Лиги Европы «Вильярреал» — «Динамо» Киев (18.03.2021)

После домашнего поражения букмекеры сильно разуверились в итоговом успехе «Динамо» — коэффициент на проход киевлян в четвертьфинал Лиги Европы составляет 25.0, то есть в случае триумфа ставка в 1000 рублей принесёт 25 тыс. рублей. Специалистов можно понять — уж слишком безыдейными выдались 0:2 на «НСК Олимпийский».

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Гости выглядели гораздо интереснее, забив по голу в каждом из таймов. К 52-й минуте преимущество достигло двух мячей. У киевлян оставалось достаточно времени, но придумать хоть что-то достойное не вышло. Достаточно сказать, что ни одного удара в створ они так и не нанесли.

Тем не менее, подопечным Мирчи Луческу необходимо лететь в Испанию и всеми силами стараться отыграть такой гандикап. Непростая и, возможно, даже нерешаемая задача в нынешних реалиях, однако попытаться стоит. Особенно учитывая нестабильные выступления «Вильярреала» в этом сезоне.



Лишь в одном из пяти последних домашних поединков подопечным Унаи Эмери удалось одержать победу — в Лиге Европы разобрались с «Зальцбургом» (2:0). В остальных случаях были поражения и ничейные результаты. В десяти последних домашних встречах побед всего три. Удивительно, но «Вильярреал» не чувствует себя комфортно в родных стенах.

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Впрочем, и «Динамо» не блещет на выезде — шесть побед в десяти последних матчах. Учитывая уровень чемпионата Украины, вряд ли этот результат можно отнести к положительным. Динамовцы относительно мало забивают, при этом регулярно пропускают, а именно допустить гол в свои ворота в предстоящей встрече с «Вильярреалом» им категорически нельзя. Иначе придётся забивать как минимум трижды.



Даже в первом матче, состоявшемся в Киеве, существенным игровым преимуществом владел «Вильярреал». Если картина повторится и в ответной встрече, то никаких шансов у украинского клуба не будет. Не пропустит «Вильярреал» три и по причине кадровых проблем в составе киевской команды.

По-прежнему восстанавливаются Бенжамин Вербич и Денис Попов — ключевые футболисты нынешнего «Динамо». Если Вербич регулярно напрягает защиту соперника и стабильно является одним из лучших бомбардиров команды, то Попов очень грамотно действует в атаке на стандартах. Без них Луческу придётся значительно сложнее.

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Существуют большие сомнения в итоговом успехе киевлян, однако забить гол престижа они явно способны. Особенно учитывая то, что за «Вильярреал» не сыграет центральный защитник Пау Торрес, который стал автором одного из забитых мячей в Киеве. Не помогут команде и игроки центра поля — Франсис Коклен и Висенте Иборра.

На таком фоне можно проверить классическую ставку «обе забьют», Хотя даже на гол гостей дают крепкий коэффициент 1.70. Тотал больше 2.5 гола за 2.21 тоже смотрится интересно. Украинцам придётся лезть вперёд, а подопечные Унаи Эмери хороши на пространстве.

Прогноз и ставки на матч 1/8 Лиги Европы «Вильярреал» — «Динамо» Киев 18 марта 2021 года

Киевляне с первых же минут пойдут вперёд, что позволит сопернику сконцентрироваться на контратаках. Встречные атаки у «Вильярреала» получаются хорошо, поэтому далеко не факт, что они не смогут отличиться первыми. Впрочем, даже пропущенный гол не остановит «Динамо» — терять уже нечего, даже при 0:0 надо забивать как минимум дважды. Атак, ударов, опасных моментов будет много. Будем надеяться, что голов тоже.



Ставка №1: тотал больше 2.5 гола за 2.21.

Ставка №2: «Динамо» забьёт за 1.70.