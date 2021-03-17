СКА — «Динамо» М. Прогноз на 1-й матч серии: Брагин не сможет расколдовать Крикунова

18 марта состоится первый матч второго раунда плей-офф КХЛ СКА — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.25, а успех москвичей оценён в 2.85.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф КХЛ СКА — «Динамо» 18 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — «Динамо» М будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.84, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.03. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.05. Гол в первые десять минут идëт за 1.88.

Прогноз и анализ матча Кубка Гагарина СКА Санкт-Петербург — «Динамо» Москва (18.03.2021)

Четвертьфиналы конференций в плей-офф КХЛ обошлись без интриги. С точки зрения статистики, это был самый предсказуемый первый раунд за всю историю Кубка Гагарина. Лишь в одной серии состоялось больше пяти матчей — спасибо «Барысу», который утащил у «Металлурга» две победы. Зато аж три серии уместились в четыре встречи.



Второй раунд Кубка Гагарина стартует в среду, а продолжится в четверг, 18 марта, двумя поединками. В Санкт-Петербурге на льду «Ледового дворца» местный СКА начнёт серию с московским «Динамо». Любопытно, что петербуржцы заняли второе место в Западной конференции, хотя у москвичей было больше очков. Спасибо регламенту лиги, при котором победитель дивизиона автоматически попадает в топ-2.



В 1/8 финала плей-офф подопечным Валерия Брагина досталось вполне проходимое минское «Динамо». Особенных проблем с ним, собственно, и не возникло. Для того чтобы отправить минчан домой, российскому клубу потребовалось пять встреч. Вроде бы всё легко, хотя на деле клуб из Беларуси во всех случаях оказал реальное сопротивление.



Первые две домашние встречи «армейцы» выиграли со счётом 4:2 и 6:4, хоккея и заброшенных шайб хватило на всех. В третьем поединке на выезде посчастливилось утянуть победу в овертайме (4:3 ОТ), а вот следующий матч остался за белорусами (1:2). Точка в серии была поставлена дома: петербуржцы спаслись в концовке и реализовали большинство в овертайме.



Москвичам же достался исторически неудобный соперник. Первый домашний матч завершился с минимальным счётом в их пользу, но получился довольно близким. А во втором «Северсталь» из Череповца вернула интригу, забросив целых пять шайб (5:2). Могло даже показаться, что серия затянется.



Однако в Череповце бело-голубые сначала вырвали победу у хозяев (2:1 ОТ), а потом вовсе вернули долг (5:2). Для выхода в следующую стадию оставалось добыть всего одну победу. Свой лёд столичному клубу помог, к середине второго периода пятой игры серии счёт стал 4:0 в их пользу. Череповчане отыграли три шайбы, но этого не хватило.



Любопытно, что на протяжении всего первого раунда команда Владимира Крикунова демонстрировала яркую игру в атаке. Шайб забрасывала не так много, как, например, тот же СКА, но моменты возникали регулярно. За эти пять матчей удалось попасть в створ ворот соперника аж 189 раз, то есть в среднем почти по 40 раз за встречу.

Петербуржцы же подходят ко второму раунду с ужасной игрой у своих ворот. 14 пропущенных шайб в пяти играх, неубедительная игра обоих голкиперов и слабое меньшинство. У «Динамо» сильные лидеры, в плей-офф за такое не прощают. Так что мы бы проверили ИТБ2 2 шайб за коэффициент 1.79. Пара голов москвичам точно по силам.



При желании можно даже подумать над П2 с нулевой форой за 2.30. Дело тут в том, что Крикунов в четырёх последних очных противостояниях с Брагиным выбил три победы в основное время и ещё одну – в овертайме. Как минимум до дополнительного времени москвичи дотянуть могут, а в таком случае произойдёт возврат средств. СКА пока совсем не впечатляет.

СКА — «Динамо» М: прогноз и ставка на 1-й матч серии плей-офф КХЛ 18 марта 2021 года

СКА прошёл минское «Динамо», но показал слабые стороны обороны. Столичное же «Динамо» стабильно наседало на ворота крепкой «Северстали» на протяжении всей серии, создавало массу моментов. На наш взгляд, петербуржцев даже на своём льду ждут серьёзные неприятности. Благо что с подопечными Крикунова в нынешнем сезоне у них категорически не ладится.



Ставка: индивидуальный тотал «Динамо» больше 2 шайб за 1.79.