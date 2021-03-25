Россия U21 – Исландия U21, Германия – Исландия и другие матчи. Что смотреть 25 марта

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего и говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 25 марта.

На что ставить в футболе 25 марта

Продолжается первый тур отбора на ЧМ-2022. Сегодня ещё ряд матчей. Германия сыграет с Исландией, Испания – с Грецией, Англия – с Сан-Марино, Италия – с Северной Ирландией. Любопытным выглядит противостояние Венгрии и Польши.



Для российских болельщиков главное событие дня – старт Евро-2021 для нашей молодëжки. Команда Михаила Галактионова сыграет с Исландией – номинальным аутсайдером квартета. Будем болеть!

Россия U21 — Исландия U21. Прогноз: Чалов, Дивеев и Маслов помогут Максименко на Евро-2021 Во время квалификации реже россиян доставала мяч из сетки ворот лишь сборная Испании.

На что ставить в хоккее 25 марта

В КХЛ продолжается серия ЦСКА и «Локомотива», пока тут 2-2. После полуночи как всегда смотрим НХЛ, здесь сразу 11 матчей.

На что ещё ставить 25 марта

В баскетбольной Евролиге ЦСКА сыграет с «Црвеной Звездой». В Еврокубке второй матч серии проведут «Локомотив-Кубань» и УНИКС, первая игра осталась за казанцами. В Лиге чемпионов «Нижний Новгород» примет греческий АЕК.



Сегодня узнаем, кто выиграет волейбольный Кубок ЕКВ, за него борются два российских клуба. В первой игре «Динамо» обыграло «Зенит» 3:2, сегодня у петербуржцев шанс отыграться и завоевать трофей.



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!