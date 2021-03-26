Россия — Словения. Прогноз на матч: Черчесов и Дзюба не дадут напомнить о кошмаре Марибора

27 марта состоится матч 2-го тура квалификации ЧМ-2022 Россия — Словения. Начало — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитами хозяев: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех Словении оценён букмекерами коэффициентом 5.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.

Букмекерские коэффициенты на матч квалификации ЧМ-2022 Россия — Словения 27 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Россия — Словения 27 марта не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Поставить на «обе забьют» можно за 2.13. На гол в первые 15 минут дают 3.70, на пенальти 2.50.

Анализ и прогноз матча отборочного цикла ЧМ-2022 Россия — Словения (27.03.2020)

На дворе конец марта, на повестке дня — старт квалификации на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Национальные сборные из Южной Америки получили паузу, в Азии сыграли шесть туров отборочного цикла, а вот в Европе долго разбирались с Лигой наций УЕФА. Потому квалификация началась только весной.

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Сборной России откровенно повезло с календарём. Начинать выпало на Мальте. Изначально казалось, что игра против главного аутсайдера группы после четырёх месяцев простоя — идеальный расклад. Так и вышло. Абсолютно все сошлись на том, что качество футбола оказалось крайне слабым.



Играли в самом деле медленно и паршиво. Достойно провели только отрезок с 15-й минуты по конец первого тайма, остальное хочется забыть. Во втором тайме смотрелись совсем плохо, Мальта неслучайно отыграла один мяч. Было и ещё несколько ударов в створ ворот, но они проблемой для Антона Шунина не стали — 3:1.



Но самое главное, что теперь это не имеет никакого значения. Да, играли плохо. Да, трудностей оказалось бы гораздо больше, если б ворота сборной Мальты защищал вратарь другого уровня. Однако три очка набраны, а всё остальное уже лирика. Неожиданных результатов хватает: Франция потеряла очки с Украиной, Нидерланды пропустили четыре мяча от Турции, а Португалия забила всего один гол Азербайджану.

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Так что после долгого простоя и плотного графика в клубах проблемы возникают абсолютно у всех. Достаточно взглянуть на результаты первого тура в нашей группе: сборная Словакии не смогла забить Кипру, а Хорватия, которую после жеребьёвки считали фаворитом, начала с поражения от Словении.



В результате подопечные Станислава Черчесова вышли на первое место в группе. Другое дело, что дальше такого уровня футбола точно не хватит. Гнаться за крупным счётом с Мальтой смысла не было: три матча за неделю — большая нагрузка на футболистов, силы нужно беречь. Но теперь придётся добавлять. Иначе осечки не заставят себя ждать.



Сборная Словении в порядке. Справедливости ради, с Хорватией ей повезло. Подопечные Матьяжа Кека пережили крайне неприятные мгновения в дебюте, а на 15-й минуте забили после рикошета. Затем окончательно отдали территорию, но победу всё же удержали (1:0). Ян Облак в нужные моменты выручал, хотя нужно отметить, что создали «шашечные» не так много.

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Состав у словенцев крепкий. Если несколько видных футболистов из топовых лиг (Иличич и Облак, с натяжкой — Куртич и Шпорар), группа исполнителей с опытом выступлений в РПЛ (Мевля, Йокич, Бийол). Разрыв между лидерами и всеми остальными заметный, средний уровень у россиян, конечно, выше. Но разница не столь велика.



Лишний раз вспоминать предыдущие встречи со Словенией не хочется. Те самые стыки в ноябре 2009 года — 2:1 в «Лужниках», 0:1 в Мариборе. Пролёт мимо ЧМ-2010. С тех пор много воды утекло, хотя, например, Боян Йокич и Юрий Жирков до сих пор входят в обойму национальных команд.



Задачи на первый тур соперники выполнили, раскрываться и идти вперёд большими силами они вряд ли станут. Словения в принципе не склонна играть первым номером с серьёзными оппонентами, а у сборной России, как мы увидели накануне, сейчас хватает проблем с созиданием.

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Скорее всего, во втором матче подопечные Станислава Черчесова добавят и за очки зацепятся. А вот уверенности в победе немного. Ян Облак в представлении не нуждается, а вопросов к креативной группе россиян хватает. Мы бы выбирали между тоталом меньше 2.5 гола за 1.74 и ставкой «гол в первые 30 минут — нет» за 1.90. Ставка посмелее — 1Х + ТМ 2.5 мяча, на него дают 2.05. Ждём чего-то в духе 1:0 или 1:1, хотя 0:0 тоже вполне вероятны.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Россия — Словения 27 марта 2021 года

Очная встреча лидеров группы. Словения довольно здорово сдерживала атаки хорватов: в дебюте те упустили несколько хороших моментов, а вот дальше созидали с трудом. У подопечных Станислава Черчесова с балансом и креативом пока туго, а Ян Облак знает своё дело. Похоже, нас ждёт закрытый футбол со сдержанной результативностью. Возьмём классический низ.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.74.