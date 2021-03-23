«Зенит» почти чемпион РПЛ, но «Спартак» ещё в игре. У ЦСКА нет шансов даже с Оличем

В 23-м туре РПЛ «Зенит» победил ЦСКА и практически отцепил армейский клуб от чемпионской гонки. Правда, ЦСКА сменил тренера и ещё намерен побороться. Но пока главным конкурентов петербуржцев видится «Спартак», которому, правда, не на руку пауза на сборные. Изучаем коэффициенты букмекеров после 23-го тура РПЛ.

Букмекеры уже надели золотые медали на шеи зенитовцев

До конца чемпионата РПЛ 7 туров, отрыв «Зенита» от «Спартака» 4 очка. Не самое большое преимущество, две осечки питерцев вкупе с победами красно-белых – и всё, отрыва нет. Однако букмекеры не верят, в первую очередь, в то, что стабильно побеждать будет «Спартак». К тому же, очных встреч до конца сезона уже не будет, поэтому одной своей хорошей игры москвичам будет мало. Отсюда и коэффициент на чемпионство «Зенита» — 1.10.

При всём при этом стоит отметить, что «Спартак» набрал ход. После победы над «Краснодаром» последовал разгром «Урала». Кажется, команда Тедеско действительно получает удовольствие от футбола. Как бы не помешала спартаковцам пауза на матчи сборных, такие вещи могут выбить из ритма. Пока же букмекеры видят «Спартак» единственным конкурентом «Зенита», но особых шансов на успех Тедеско и компании не дают – коэффициент 9.00.

ЦСКА сменил тренера, но поезд уже ушёл

Матч против «Зенита» был для ЦСКА определяющим во многих смыслах. Победа позволила бы команде приблизиться к лидеру на дистанцию одной осечки, а Виктору Гончаренко наверняка дала бы доработать сезон до конца.

Но этого не случилось. Поражение 2:3. Нельзя сказать, что «армейцы» не старались, они бились, выложились на все 100%, но проиграли абсолютно по делу. Теперь отставание от «Зенита» уже 8 очков, что практически не оставляет шансов побороться за чемпионство. Тренер у команды тоже новый – легенда нулевых Ивица Олич. Смущает то, что у хорвата нет опыта работы главным тренером. Посмотрим, что из этого выйдет, но результат от Олича будут ждать уже сейчас — продолжается борьба как минимум за место в Лиге чемпионов. На чемпионство же ЦСКА прямо сейчас можно поставить за 30.00.

Финала «Манчестер Сити» — «Бавария» не будет, а «ПСЖ» не позавидуешь. Кто выиграет ЛЧ? Жеребьёвка серьёзно поменяла расклады букмекеров. Но фаворит всё тот же.

Точно с таким же коэффициентом принимают ставки и на «Локомотив». Команда Марко Николича уже догнала ЦСКА, отличный спурт после возобновления сезона. Понятно, что немного повезло с календарем и коронавирусом в стане «армейцев», но серия побед с учетом кубкового матча достигла уже 5 матчей. Отличный показатель! Правда, дальше календарь будет посложнее, поэтому оценить претензии «железнодорожников» пока сложно. Но уже сейчас контраст с первой частью сезона заметен.

Что до остальных клубов, то за 150.00 можно поставить на «Динамо», за 200.00 – на «Сочи» или «Ростов», а на остальные команды коэффициент стартует от 500.00.

Газизов не спасет «Уфу» от вылета, а Сёмин готовится принять «Ротор»?

Что касается прямого вылета из РПЛ, то на «Тамбов» уже даже не принимают ставки, с этим клубом всем всё понятно. Из оставшихся трёх претендентов («Урал», который идёт на 12-м месте, в 8 очках от зоны стыков и в 12 баллах от прямого вылета) пока на грани «Уфа». Этот клуб на 3 очка отстаёт от 14-й строчки, а по кадровому ресурсу смотрится послабее конкурентов. Коэффициент на прямой вылет команды из Башкирии – 1.65. Правда, для болельщиков уфимской команды есть и позитивные новости – в клуб вернулся Шамиль Газизов.

На прямой вылет «Арсенала» или «Ротора» можно сделать ставку с коэффициентом 4.00. Туляки ярко вспыхнули в матче с ЦСКА, но в остальном не впечатляют. Волгоградцы же и вовсе решили сменить тренера: Александра Хацкевича сменил Юрий Батуренко. Кстати, его помощником будет Андрей Сёмин. Говорят, если «Ротор» сможет сохранить прописку в РПЛ, команду возглавит Юрий Сёмин. Что ж, перспектива неплохая, осталось ударно провести концовку сезона.

Сейчас наш футбол уходит на каникулы, связанные с матчами сборной. РПЛ вернётся уже в следующем месяце, матчи 24-го тура запланированы на 3-5 апреля. «Зенит» примет «Химки», «Спартак» ждёт непростой выезд в гости к «Ростову», а Ивица Олич дебютирует в ЦСКА гостевой игрой против «Тамбова». Следим за матчами и коэффициентами. Удачных ставок!