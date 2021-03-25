СКА — «Динамо». Прогноз на 5-й матч: Брагин, Крикунов и Яшкин устроят жару в Петербурге

26 марта состоится пятый матч второго раунда плей-офф КХЛ СКА — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.30, а успех москвичей оценён в 2.90.

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф КХЛ СКА — «Динамо» 26 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.07, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.81. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.92. Гол в первые десять минут идёт за 1.98.

Прогноз и анализ 5-го матча Кубка Гагарина СКА Санкт-Петербург — «Динамо» М (26.03.2021)

Полуфиналы конференций плей-офф КХЛ в самом разгаре, всё интересное впереди. Уже определился первый финалист Восточной конференции — казанскому «Ак Барсу» хватило четырёх матчей, чтобы выбить из розыгрыша «Салават Юлаев». Однако в остальных парах настоящая заруба только начинается. И это превосходно.

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25 марта в Санкт-Петербурге на льду «Ледового дворца» состоится пятый поединок между местным СКА и московским «Динамо». Серия вернулась туда, где стартовала. Столичный клуб уверенно забрал первый матч в гостях, полностью нейтрализовав атаку соперника, но затем расклад в противостоянии повернулся на 180 градусов.



Разумеется, вторую домашнюю игру команда Валерия Брагина не могла себе позволить проиграть. Оппоненты смотрелись плюс-минус сопоставимо, оба имели несколько хороших возможностей открыть счёт, но единственную шайбу тогда забросил нападающий хозяев Кирилл Марченко. За две с половиной минуты до финальной сирены он реализовал большинство. Времени на спасение практически не осталось.



Серия перекочевала в Москву. Ожидалось, что при родных трибунах бело-голубые сыграют в более смелый хоккей. Так и произошло, только петербуржцы несколько раз подловили их на ошибках, а к 27-й минуте повели со счетом 2:0. Хозяева умудрились отыграться и перевести игру в овертайм, но уже через две с половиной минуты после старта дополнительного времени пропустили третий гол.

Хоть в чём-то игроки «Тамбова» похожи на Олича и Триппьера. Большие проблемы из ничего Ставками баловались многие звезды футбола. Но все понесли наказание.

Было ясно, что четвëртый поединок подопечные Владимира Крикунова постараются забрать. Они агрессивно и эмоционально начали первый период, по ходу отрезка даже случилась настоящая драка между Даниилом Тарасовым и Артёмом Швецом-Роговым. За что каждый получил по пять минут штрафа, но затем сумел выйти на лёд.



Однако, несмотря на многочисленные моменты и даже два большинства, продавить плотную защиту «армейцев» хозяевам никак не удавалось. Вообще, гости довольно неплохо сыграли в обороне, по итогу вовсе заблокировали 22 броска, а голкипер Магнус Хелльберг совершил 26 сейвов. Швед дождался шанса в плей-офф и пока смотрится крайне надёжно.



Во второй двадцатиминутке у СКА получилось сделать хорошие наложения, а ключевое слово сказало большинство. В первой половине отрезка реализовал лишнего Владимир Ткачев, а во второй — Йоонас Кемппайнен. Гости получили увесистую фору перед заключительным периодом.

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В финальной трети команда из Санкт-Петербурга также внимательно сыграла в обороне и имела шансы впереди. Удалось даже забросить третью шайбу в ворота Ивана Бочарова. В «Динамо» поменяли вратаря на шестого полевого, но один забитый гол всё равно не помог спастись. 3-1 в серии, каждый поединок рискует оказаться последним.



Бело-голубым теперь снова предстоит сыграть на выезде. Терять им фактически уже нечего, необходимо идти на штурм. Петербуржцы же ловко атакуют с ходу и отличаются высокой эффективностью большинства, так что обоюдоострый хоккей нам, судя по всему, обеспечен. Тем более от следующего раунда команду Брагина отделяет всего одна победа, почему бы не попробовать решить всё в ближайшее время.



Мы бы проверили тотал каждого клуба больше 1.5 шайбы за 2.03. При желании можно даже подумать над ставкой «третий период самый результативный» за внушительные 3.40. Дело в том, что соперники на двоих за четыре игры забросили 15 шайб, семь из которых как раз в заключительной двадцатиминутке. А учитывая статус матча, можно предположить, что самое интересное случится в концовке.

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Без Дмитрия Кагарлицкого ведущее звено бело-голубых ожидаемо просело, однако край пропасти наверняка подстегнёт гостей. Поражения в пяти матчах они точно не заслужили, да и вообще забили заметно меньше, чем заслуживали. Пора бы уже подобрать ключ к Хелльбергу.

СКА — «Динамо» М: прогноз и ставки на 5-й матч плей-офф КХЛ 26 марта 2021 года

За четыре игры СКА умудрился вырвать лидерство и обеспечить комфортное преимущество в серии. «Динамо» терять нечего, нужно идти на штурм. Однако петербуржцы и сами здорово атакуют, едва ли они захотят растягивать серию, когда есть прекрасная возможность решить всё уже в ближайшее время на своём льду. Так что ждём довольно результативный матч с огненной концовкой.



Ставка 1: обе забьют не менее двух шайб за 2.03.



Ставка 2: третий период самый результативный за 3.40.