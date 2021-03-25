«Авангард» — «Металлург». Прогноз на 5-й матч: ответить на 1:7 для омичей — дело чести

26 марта состоится пятый матч второго раунда плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.22, а успех магнитогорцев оценён в 3.10.

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург» Мг 26 марта

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» Мг не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.07, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.81. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.92. Гол в первые десять минут идет за 1.98.

Прогноз и анализ 5-го матча Кубка Гагарина «Авангард» Омск — «Металлург» Мг (26.03.2021)

Полуфиналы конференций плей-офф КХЛ в самом разгаре, всё интересное впереди. Уже определился первый финалист Восточной конференции — казанскому «Ак Барсу» хватило четырёх матчей, чтобы выбить из розыгрыша «Салават Юлаев». Однако в остальных парах настоящая заруба только начинается. И это превосходно.

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26 марта омский «Авангард» на стадионе «Арена-Балашиха» в Подмосковье снова будет принимать магнитогорский «Металлург». После четырех встреч счёт в серии равный, 2-2. Отличные новости, ведь нас ожидают еще как минимум два поединка. И предсказать дальнейшее развитие событий практически нереально. Каждый новый поединок категорически не похож на предыдущий.



В стартовой игре, проходившей в Балашихе, соперники продемонстрировали зрелищный хоккей, забросив семь шайб на двоих. Тогда два первых периода они смотрелись сопоставимо, оформили по два гола, но в заключительной двадцатиминутке больше повезло магнитогорцам.



Понятно, что еще одну домашнюю игру команда Боба Хартли отдать не могла, а потому следующая встреча завершилась её победой, хотя ждать пришлось даже 14 минут дополнительного времени. Но всё по делу, «ястребы» смотрелись интереснее. Затем серия перекочевала в Магнитогорск. «Металлург» при родных трибунах должен был завестись, но в итоге проиграл всухую.

Хоть в чём-то игроки «Тамбова» похожи на Олича и Триппьера. Большие проблемы из ничего Ставками баловались многие звезды футбола. Но все понесли наказание.

Было ясно, что Илью Воробьева на Урале не поймут, если его команда оставит случившееся без внимания. А потому четвертый поединок серии «Магнитка» забрала, да еще как. Со свистом, танцами и порванным баяном — 7:1. И тут стоит подумать, что хуже: проиграть всухую, но в борьбе, или вынуть из своих ворот семь шайб за один час.



«Лисы» открыли марафон щедрости уже на седьмой минуте, отличился защитник Григорий Дронов. Затем прошло столько же времени, гости остались в меньшинстве и получили в свои ворота вторую шайбу. Подопечные Боба Хартли не выключились и еще до первого перерыва сократили отставание, а в начале второго периода могли даже сравнять счет.



Однако затем посыпались удаления. По ходу второй двадцатиминутки «Авангард» поплыл, а «Металлург» использовал две из трех возможностей разыграть лишнего. После второго перерыва Боб Хартли заменил Шимона Грубеца Игорем Бобковым, чтобы взбодрить свою команду, но лучше совсем не стало.

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Свежий голкипер за отведенные ему 20 минут пропустил трижды, хотя по большому счету его вины не было. Магнитогорцы продолжали давить, даже когда счет стал крупным, здорово себя проявили молодые игроки. Например, юный Данила Юров за полторы минуты на льду отличился заброшенной шайбой.



Серия снова едет в Подмосковье. Счет равный, так что всё начнётся с самого начала и будет длиться до двух побед. Разумеется, «Авангард» после такого ледяного душа выйдет на лед совсем другой командой, но ждать закрытого хоккея от соперников мы бы не стали. Всё-таки на протяжении плей-офф и тот, и другой стараются играть в атаку.



Любопытно, что в среднем за матч в текущем розыгрыше Кубка Гагарина омичи и магнитогорцы попадают в ворота не менее 30 раз, а за два неполных раунда турнира на двоих уже забросили 58 шайб. Едва ли на этом остановятся. Проверим тотал каждой команды больше 1.5 шайбы за коэффициент 2.10, вся жара впереди.

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У «ястребов» началась чехарда в воротах, которая только добавляет нервозности. Теперь для тренерского штаба невероятно важно угадать с вратарём. На своём льду команда Хартли традиционно агрессивна, так что ждём бодрого хоккея и как минимум четырёх-пяти шайб. Угадывать победителя не рискнём, слишком уж непредсказуемой получается эта пара.

«Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ 26 марта 2021 года

В прошлом поединке «Магнитка» ответила на «сухое» домашнее поражение победой с устрашающим счётом 7:1. Счет в серии равный, теперь всё начинается с нуля и продлится до двух побед. На этот раз ждем реакции от «Авангарда» и яркого хоккея в целом. У омичей чехарда с вратарями, которая только добавляет нервозности. Так что ключ к победе, похоже, зарыт у чужих ворот.



Ставка: тотал каждого больше 1.5 шайбы за 2.10.