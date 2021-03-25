«Вашингтон» — «Нью-Джерси». Прогноз: Овечкин снова в строю. Теперь его ничто не остановит!

26 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 1.86, успех «Нью-Джерси» идёт за 3.60.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 26 марта 2021 года
Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 26 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.72, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.17. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.65. Гол на первой минуте идёт за 10.50.
«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз»: прогноз и анализ матча НХЛ (26.03.2021)
На дворе весна, для любителей хоккея настало замечательное время. В КХЛ на финишную прямую выходит второй раунд Кубка Гагарина, а регулярный чемпионат НХЛ в самом разгаре. Команды успели провести примерно по 30 матчей, турнирная таблица устаканились, амбиции клубов примерно понятны.
На пятницу, 26 марта, запланированы сразу 11 поединков. Шесть из них стартуют в 2:00 мск. Российским любителям хоккея будет на что посмотреть. «Вашингтон Кэпиталз» на «Кэпитал Уан-Арене» примет «Нью-Джерси Дэвилз». Никита Гусев выпал из ротации гостей и всё чаще остаётся в запасе.
Впрочем, «дьяволы» всё равно вызывают серьёзный интерес. Во-первых, за них выступают защитник Дмитрий Куликов и нападающий Михаил Мальцев: очки набирают нечасто, но игровое время стабильное. Во-вторых, тут есть Егор Шарангович из Беларуси, который на днях впервые набрал больше одного балла за игру.
Ну и самое главное. Подопечные Линди Раффа в последнее время встрепенулись. Четыре победы в пяти предыдущих встречах! Причём на указанном отрезке лишь однажды встретились с несчастным «Баффало», который сейчас с запасом является худшим клубом НХЛ. И выиграли со счётом 3:2.
Остальные соперники были поинтереснее. Забрали у «Питтсбурга» две встречи из трёх (3:2, 1:3 и 2:1 ОТ), хлопнули «Филадельфию» (4:3). Справедливости ради, все победы были одержаны на тоненького, «пингвины» не столь опасны без Евгения Малкина, а «лётчиков» во второй половине марта заметно лихорадит.
Но это уже детали. В сухом остатке — восемь очков из десяти возможных, красота. Разумеется, о борьбе за плей-офф речи по-прежнему не идёт, этот сезон изначально считался переходным. И всё же — 28 баллов в 30 матчах. Вроде бы предпоследнее место в Восточном дивизионе, однако «Рейнджерс» с «Филадельфией» находятся рядом. Настроение должно быть рабочим.
Вот только впереди «Вашингтон». Недавно он выдал восхитительный отрезок — 11 побед из 12 возможных, девять из них в основное время. Потом, правда, на своём льду проиграл «Рейнджерс» со счётом 1:3, но «синерубашечники» после возвращения Артемия Панарина в принципе выглядят бодро.
Кроме того, «столичные» после той неудачи получили солидное время на восстановление. Не играли с 21 по 26 марта, по меркам нынешнего сезона это почти каникулы. Свежести и сил должно быть с запасом. Благо что Александр Овечкин залечил повреждение, возобновил тренировки и готов продолжить погоню за рекордами.
«Дэвилз» сейчас совсем не похожи на мальчиков для битья: пропускают мало, хорошо работают в меньшинстве, вратари поймали кураж. Впрочем, «Кэпс» в нынешнем сезоне их регулярно обыгрывают. Четыре победы из четырёх возможных, всякий раз забивали как минимум три шайбы. А в трёх случаях даже преодолели эту отметку.
Два раза подряд в родных стенах «Вашингтон» проигрывает по большим праздникам, да и разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает. Разгрома не ждём, а вот рабочей победы в духе 4:2 или 3:1 — вполне. Мы бы выбирали между П1 за 1.86 и комбинированной ставкой 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 1.85.
В девяти предыдущих очных встречах забивалось не меньше пяти голов. Кроме того, «Дэвилз» в последних матчах заметно везло, реализация у соперников была ниже средних значений. В какой-то момент маятник качнётся в обратную сторону.
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: прогноз и ставка на матч НХЛ 26 марта 2021 года
«Дэвилз» добыли четыре победы в пяти последних матчах, но всё также занимают предпоследнее место в дивизионе. «Вашингтон» недавно прервал мощную победную серию, зато потом отдыхал аж пять суток. Свой лёд, преимущество в уровне исполнителей, свежесть и вернувшийся в строй Овечкин — этого добра должно хватить для победы.
Ставка: победа «Вашингтона» за 1.86.
- 25 марта 2021
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:31
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
08:29
-
07:44
- 24 марта 2021
-
22:00
-
21:45
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00