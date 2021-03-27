Грузия — Испания. Прогноз: Хвича Кварацхелия не станет проблемой для злого Серхио Рамоса

28 марта состоится матч 2-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Грузия — Испания. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех хозяев оценён экспертами в 18:50. А ставки на ничью принимаются за 6.40.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Грузия — Испания 28 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Грузия — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Грузия — Испания (28.03.2021)

Как уже говорилось ранее, квинтет B отборочного цикла к чемпионату мира 2022 является одним из сильнейших по составу. Первый матч сборной Испании лишь подтвердил данный тезис — подопечные Луиса Энрике на домашнем поле не сумели одолеть команду Греции. Сенсационные 1:1 осложняют задачу фаворита.



Разумеется, Серхио Рамос с партнёрами имел внушительное территориальное преимущество. При должной реализации этого бы хватило для уверенной победы с разницей в пару-тройку мячей. Однако в завершении совсем не ладилось, а греки получили сомнительный пенальти и не промахнулись. Этого хватило.



Реабилитироваться за неудачный старт испанцы смогут в выездном матче с Грузией. Сразу заметим, что этот коллектив прогрессирует, но всё же на порядок слабее Греции, что и подтвердил первый тур. Подопечные Вилли Саньоля со счётом 0:1 проиграли Швеции, не справившись с Ибрагимовичем и Классоном.



В предстоящем матче Испания не может рассматривать никакой другой результат кроме победы. В случае потери очков фаворит группы рискует остаться без прямой путёвки на мундиаль, ведь второе место выводит только в стыки. А им ещё предстоит тяжелейший выезд в Грецию и две игры с крепкой Швецией, которая в удачный день способна попить крови у кого угодно.



Грузия не просто так является аутсайдером группы В, победы в последние годы случаются редко. Команда проигрывает соперникам уровня Македонии, а побеждает лишь коллективы калибра Эстонии и Беларуси. С такими результатами сложно рассчитывать на что-то, кроме борьбы с Косово за предпоследнюю строчку квинтета. Хотя грузины рассчитывают, что смена тренера позволит сделать шаг вперёд.



Испания, хоть и владела подавляющим преимуществом с Грецией, сыграла явно ниже собственных возможностей. Соперник был готов к тотальному контролю мяча (у Испании 77% владения мячом) и грамотно сыграл на контратаках. Получается, что команда Энрике приняла правила игры греков и осталась без победы. Очевидно, что матч с Грузией будет развиваться по схожему сценарию, однако этому оппоненту забить будет гораздо проще.



Под вопросом участие в предстоящем матче Хвичи Кварацхелии, который во встрече со Швецией получил повреждение и был заменён уже после первого тайма. Безусловно, фактор Хвичи играет серьёзную роль в построении атак сборной Грузии, поэтому если и с ним в составе было бы очень мало шансов набрать очки с Испанией, то без него их будет ещё меньше. Впрочем, в тренерском штабе надеются, что талантливый полузащитник сумеет выйти на поле.

Последняя встреча Испании и Грузии состоялась в 2016 году. Удивительно, но в том товарищеском матче победу одержала менее титулованная сборная, ведомая тогда ещё Владимиром Вайссом (1:0). Впрочем, это был лишь контрольный поединок — в официальных Испания всегда брала своё — 2:0 в 2013 году и 1:0 годом ранее.



Теперь шутки кончились, обозлённые подопечные Луиса Энрике вряд ли станут ждать у моря погоды. Ждём от гостей активного начала, давления. И, естественно, голов. Мотивированные испанцы должны обыгрывать таких оппонентов с запасом.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Грузия — Испания 28 марта 2021 года

Да, Испания показала не самый выразительный футбол на старте отборочного этапа, однако теперь недооценка соперника должна быть полностью исключена. Подбор игроков у Луиса Энрике по-прежнему сильный, а значит победа на одном лишь классе вполне реальна. Если же испанцы найдут свою игру, соперник может попросту развалиться и проиграть с крупным счётом. Тем более участие Хвичи Кварацхелии находится под вопросом.



Ставка: победа Испании с форой (-2) за 2.14.