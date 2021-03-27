«Металлург» — «Авангард». Прогноз на 6-й матч: Мозякин и Кошечкин вернут серию в Балашиху

28 марта состоится шестой матч второго раунда плей-офф КХЛ «Металлург» Мг — «Авангард». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.60, а успех омичей оценён в 2.50.

Коэффициенты букмекеров на 6-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Авангард» 28 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Металлург» Мг — «Авангард» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.02, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.85. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.90. Гол в первые десять минут идет за 1.95.

Прогноз и анализ 6-го матча Кубка Гагарина «Металлург» Мг — «Авангард» Омск (28.03.2021)

Четвертьфинал плей-офф КХЛ подходит к концу. Финалисты конференций потихоньку определяются: на Востоке это казанский «Ак Барс», а на Западе — санкт-петербургский СКА. В ближайшее время могут определиться оставшиеся счастливчики, ведь ещё двух участников от следующего раунда Кубка Гагарина отделяет всего одна победа.

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На воскресенье, 28 марта, запланирован шестой поединок полуфинала Восточной конференции «Металлург» Мг — «Авангард», он пройдет в Магнитогорске. Счет в серии после пяти встреч — 3-2 в пользу омичей. Они добыли вторую «сухую» победу в противостоянит, а теперь имеют отличные шансы заполучить путевку в финал конференции.



Впервые голкипер «ястребов» Шимон Грубец оформил шат-аут в третьем поединке серии. Тогда противостояние только-только перекочевало из Подмосковья на Урал, а гости выиграли со счетом 3:0. Отличились Зернов и Буше, а уже в концовке в пустые ворота забросил Чинахов, поставив точку в матче.



Было ясно, что на следующую домашнюю игру «лисы» выйдут сверхмотивированными, поскольку второе подряд поражение означало бы приговор. С первых минут они постарались осадить владения гостей и на седьмой минуте открыли счет. В конце первого периода удвоили преимущество, но следом пропустили и в свои ворота.

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А дальше омичи были вынуждены достать полную авоську — за сорок оставшихся минут «Магнитка» наколотила пять безответных шайб. Отчасти подопечным Боба Хартли не повезло, ведь несколько голов они пропустили в меньшинстве. Но в целом хозяева вполне заслуженно забрали победу и сравняли счет в серии.



Соперники вернулись в Балашиху, где хозяева снова победили всухую (4:0). Бросков в створ магнитогорцы нанесли даже больше (38-32), а в атаке находились значительно чаще (11 минут против семи с половиной), но это не помешало хозяевам взять реванш за прошлый разгром. Доминирование на вбрасываниях заметно облегчило задачу.



Канадский специалист ни на йоту не поменял состав, дав игрокам второй шанс. И не прогадал. Усилиями Корбана Найта «ястребы» сколотили преимущество в две шайбы в первом периоде и ушли отдыхать. Второй отрезок прошел без голов, хотя моменты были у обеих сторон: гости побежали отыгрываться, а хозяева выкатывались в контратаки.

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Ну а в заключительной двадцатиминутке «Авангард» продолжил всё так же сконцентрировано играть и ловить соперника на ошибках. Так пришел третий гол от Егора Чинахова, который выбежал один на один с вратарем и точным броском поразил ближний угол. Четвертая шайба влетела уже в пустые ворота, хет-трик оформил Найт.



Таким образом, омский клуб позволил восторжествовать справедливости, а заодно и вышел вперёд в серии, до финала конференции теперь рукой подать. Разумеется, на своём льду «Металлург» станет вовсю упираться, тут и болельщики будут гнать, и второе «сухое» поражение останется в памяти. А потому высокий градус борьбы обеспечен.



Прогнозировать судьбу конкретного поединка в этом противостоянии необычайно сложно, поскольку каждый матч радикально отличается от предыдущего. Заметим, что омичи по ходу Кубка Гагарина-2021 ещё не выдавали двух цельных игр подряд без потери концентрации и частых ошибок в обороне. Это даёт надежду ММг.

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Мы бы проверили ставку «хозяева откроют счёт» за коэффициент 1.96. Вполне возможно, что нас снова ждет весьма результативный поединок, но «Магнитка» наверняка постарается забрать инициативу с первых минут, как это было в четвертом матче серии. «Авангарду» это на руку, в контратаки он выбегать умеет. Ждем агрессивного старта от магнитогорцев, а там всё решат детали.

Пока же ощущение такое: по совокупности подопечные Ильи Воробьёва заслужили возвращение в Балашиху. А обилие опытных хоккеистов и родные трибуны помогут справиться в тяжёлые моменты и не поплыть.

«Металлург» — «Авангард»: прогноз и ставка на 6-й матч плей-офф КХЛ 28 марта 2021 года

«Авангард» в прошлом матче отомстил «Металлургу» за 1:7, а заодно вышел вперед в серии. Противостояние снова переместилось в Магнитогорск, а потому ждем от «Магнитки» яркого старта. Скорее всего, подопечные Ильи Воробьёва постараются осадить ворота соперника с первых минут, как это было в четвертом поединке. Отступать им некуда, а поддержка фанатов добавит энергии.



Ставка: «Металлург» откроет счет за 1.96.