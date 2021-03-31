Россия упустила шанс оторваться. Но вся борьба в отборе на ЧМ-2022 впереди

В третьем туре отбора на ЧМ-2022 сборная России на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2. Наша команда набрала 6 очков и теперь делит первое место в группе с Хорватией. Поражение от словаков обидно, ведь наша сборная могла получить определённый запас перед хорватами, а от Словакии и Словении и вовсе оторваться на безопасное расстояние. Но не получилось. Следующие матчи только в сентябре, но уже понятно, что ситуация в группе H максимально запутана.

Россия должна быть в топ-2. Но первое место под вопросом

Царский подарок нашей сборной сделала команда Словении, обыграв в первом же туре Хорватию со счётом 1:0. Дальше хорваты собрались и переиграли Кипр (1:0) и Мальту (3:0). Команда Златко Далича набрала 6 очков и делит с нашей сборной первое место в группе. Точнее, даже лидирует из-за лучшей разницы мячей. Букмекеры считают хорватов фаворитами, на их победу в группе коэффициент 1.85, а на то, что они окажутся в двойке лучших – 1.15.

Плюс для нашей сборной в том, что мы сыграли только один матч против аутсайдера – Мальты. С другой стороны, сборная Кипра показала, что относиться к ней нужно максимально серьёзно: минимальное поражение от Хорватии, ничья со Словакией и победа над Словенией. С другой стороны, у команды Черчесова есть опыт игры с этой командой и опыт удачный.

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В сентябре нашу сборную вновь ждёт трëхматчевая серия. Самым главным будет первый матч – домашняя игра против Хорватии. Победа станет заявкой на первое место в группе, а вот потеря очков может поставить крест на амбициях завоевать прямую путёвку на мундиаль. Дальше будут непростой выезд на Кипр и домашняя игра с Мальтой – здесь обязательно нужно будет брать 6 очков, иначе просто никак. Пока букмекеры ставят Россию на второе место в группе. На победу принимают ставки с коэффициентом 2.95, на место в двойке сильнейших можно поставить за 1.35. Как видите, в этой группе очки будут терять все, победит самый стабильный.

Победой над Россией резко подняла себе шансы Словакия, на её победу в группе H сейчас коэффициент 7.00. Правда, в пассиве у словаков ничьи с Кипром и Мальтой, дальше играть будет куда сложнее.

На Словению можно поставить за 15.00. Да, стартовала команда блестяще, с победы над Хорватией, но затем последовали два поражения. И если выездное от России можно понять, то неудача в матче с Кипром для Облака, Иличича и компании – катастрофа. Но и сейчас словенцы отстают от лидеров всего на 3 очка. 1 сентября словенцы дома играют со Словакией. Если выиграют – вернутся в борьбу. Если же проиграют – поезд в Катар уйдёт слишком далеко.

Наш ориентир – США, Катар и Дания

Уже сейчас можно сделать ставку на победителя ЧМ-2022. Шансы сборной России оценивают коэффициентом 150.00, это меньше 1% вероятности. Но на самом деле это далеко не так плохо. К примеру, поставить с таким же коэффициентом можно на сборные США, Катара и Дании. Хозяева на мундиалях обычно как минимум выходят из группы, а американцы и датчане – далеко не самые последние сборные в мировом футболе. Так что обижаться нам точно не стоит.

Букмекеры не видят команду Черчесова на ЧМ-2022

Тем более что на турнир ещё нужно попасть. И букмекеры считают, что России это сделать не удастся. Громко, но это так. Сухие цифры: поставить на то, что сборная России сыграет на ЧМ-2022 в Катаре, можно с коэффициентом 2.60. На то, что наша сборная будет смотреть мундиаль по телевизору – 1.50.

Почему так пессимистично? Как мы разобрали выше, букмекеры считают, что первое место Россия в своей отборочной группе не займёт. Второе место приведёт нашу сборную в плей-офф, в один из 3 путей, где нужно будет выиграть два матча. Многое будет зависеть от соперников, предсказать их сейчас практически невозможно. Логично, что букмекеры таким образом немного подстраховываются. Вся борьба ещё впереди, будем верить в наших парней!