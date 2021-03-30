Выиграл 26 млн рублей, хотя экспресс не доехал. Невероятная прозорливость любителя скачек

Невероятный куш удалось сорвать на днях британскому любителю скачек Полу Дину. Он составил экспресс на победителей нескольких гонок и поставил на него всего 5 фунтов (чуть больше 500 рублей). В экспрессе не сыграло одно, последнее событие, но Дин точно не расстроен, ведь он выиграл 250 000 фунтов, что в рублях составляет больше 26 миллионов! Рассказываем, как неудачная ставка стала настоящим разорением для букмекера.

Та самая ставка

Британия и скачки – это две неотделимых друг от друга величины. Вот и наш герой, Пол Дин, тоже фанат ставок на скачки. По признанию мужчины, он частенько балуется, поставив несколько фунтов на большой коэффициент и мечтая о большой победе. Вот и на этот раз Пол сделал всё, как обычно, составил экспресс, и удача ему улыбнулась. Причём растянулась эта ставка на долгие месяцы!

Британец поставил всего 5 фунтов на победителей нескольких забегов. Для начала — в июне 2020 года он обратил свой взгляд на Royal Ascot. Эти скачки — одно из любимых развлечений королевы Елизаветы. Дин поставил на то, что скакун по кличке Golden Horde выиграет Commonwealth Cup с коэффициентом 13.00, а лошадь Hello Youmzain победит в забеге Diamond Jubilee Stakes. Коэффициент на победу здесь букмекеры установили на отметке 11.00.

ЦСКА всё ещё лучше всех, «Авангарду» нечего ловить в Казани. Кто выиграет Кубок Гагарина? Красно-синие дольше всех проходили второй раунд, но остаются явными фаворитами плей-офф КХЛ.

«Я обычно делаю ставку на гонки в Royal Ascot летом, и если события сыграли, то начинаю мечтать о большой победе на Cheltenham Festival», — признался Дин. Весенний фестиваль скачек, который совпадает с Днём святого Патрика, всегда привлекает внимание туристов и любителей ставок со всей Британии. И даже коронавирус ему не помеха. Вот и на этот раз фестиваль состоялся в период с 16 по 19 марта.

Крупные коэффициенты сыграли, но до победы было еще далеко. Дину нужно было, чтобы Shishkin победил на Arkle Challenge Trophy с коэффициентом 5.00. А самой невероятной казалась победа скакуна Bob Olinger в гонке Ballymore Novices' Hurdle. Коэффициент на победу составлял 26.00. Но это было летом, в момент ставки, а в момент самого события нужная Дину лошадь уже была фаворитом с коэффициентом 2.50. И это событие доехало!

Интуиция принесла большие деньги

Чтобы получить невероятный выигрыш в 511 000 фунтов, британцу нужно было, чтобы свой забег выиграла лошадь Envoi Allen, которая, кстати, была фаворитом. Но тут Дин внезапно предпочёл синицу в руках и обратился в компанию Betfair, где и разместил свое пари. Он попросил о кэшауте – то есть о досрочном выкупе ставки. Букмекер всё обдумал и выставил свое предложение.

Betfair гарантировала Дину 250 тыс. фунтов (26.1 млн рублей), пообещав добавить ещё 50 тысяч (5.2 млн рублей), если последнее событие в его ставке сыграет. Стороны ударили по рукам.

Как оказалось, интуиция не подвела Пола Дина. А вот букмекеру впору рвать на себе волосы. Лошадь, на которую ставил Дин, запнулась на третьем барьере и не смогла закончить забег. Если бы Пол не обратился с просьбой о выкупе ставки, он бы остался ни с чем!

«Я очень счастлив. Я определенно поступил правильно. У меня будет много отпусков! В этом году моим родителям исполнится по 70 лет, мы это хорошенько отпразднуем. Я собираюсь поехать в Нью-Йорк и поиграть в гольф на лучших полях в мире. И еще я думаю, что куплю лошадь», — заявил счастливый игрок.

Кажется, Пол Дин перейдет из категории просто любителя ставок на сторону непосредственных участников гонок. Нам остается только порадоваться за него. И почаще прислушиваться к своей интуиции. Удачных ставок!