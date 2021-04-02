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Ставки на спорт сегодня, 2 апреля, прогнозы на спорт, расписание матчей

Что смотреть 2 апреля
Пётр Кондаков
ЦСКА – СКА, «Леванте» — «Уэска» и другие матчи. Что смотреть 2 апреля
Армейское дерби в полуфинале Кубка Гагарина – классика жанра!
Ставки / Прогнозы 0
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2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, на дворе апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на четверг, 2 апреля.

На что ставить в футболе 2 апреля

Футбола сегодня, как и вчера, совсем немного. В Испании сыграют «Леванте» и «Уэска», а в ФНЛ пройдёт встреча «Краснодара-2» и «Чертаново». На этом в общем-то и всё, остаётся разве что исследовать низшие дивизионы европейских стран.

«Леванте» — «Уэска». Прогноз: удивительно яркое возвращение прекрасного чемпионата Испании
Четыре последних матча между «Леванте» и «Уэской» неизменно завершались вничью.

На что ставить в хоккее 2 апреля

В КХЛ стартует финал Западной конференции. Тут всё по классике: ЦСКА против СКА. Продолжаются полуфиналы и в ВХЛ, третий матч проведут «Динамо» Спб и «Югра». В серии пока 1-1. Ну и в ночь на субботу, как всегда, НХЛ, тут 9 игр.

На что ещё ставить 2 апреля

В баскетбольной Евролиге сыграют наши клубы. ЦСКА примет «Химки», а у «Зенита» одна из ключевых игр за место в плей-офф, против французского «Асвела». Поболеем за команду Хавьера Паскуаля.

В женской волейбольной Суперлиге время решающих матчей. Полуфиналы чемпионата страны. Сначала сыграют «Локомотив» и «Уралочка», а затем нас ждет динамовское дерби: Казань против Москвы.

ЦСКА — СКА. Прогноз на 1-й матч: Игорь Никитин и Андронов не повторят ошибок «Динамо»
За четыре очных игры в регулярке петербуржцы победили один раз. Дома и по буллитам.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

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