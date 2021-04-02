ЦСКА – СКА, «Леванте» — «Уэска» и другие матчи. Что смотреть 2 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, на дворе апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на четверг, 2 апреля.
На что ставить в футболе 2 апреля
Футбола сегодня, как и вчера, совсем немного. В Испании сыграют «Леванте» и «Уэска», а в ФНЛ пройдёт встреча «Краснодара-2» и «Чертаново». На этом в общем-то и всё, остаётся разве что исследовать низшие дивизионы европейских стран.
На что ставить в хоккее 2 апреля
В КХЛ стартует финал Западной конференции. Тут всё по классике: ЦСКА против СКА. Продолжаются полуфиналы и в ВХЛ, третий матч проведут «Динамо» Спб и «Югра». В серии пока 1-1. Ну и в ночь на субботу, как всегда, НХЛ, тут 9 игр.
На что ещё ставить 2 апреля
В баскетбольной Евролиге сыграют наши клубы. ЦСКА примет «Химки», а у «Зенита» одна из ключевых игр за место в плей-офф, против французского «Асвела». Поболеем за команду Хавьера Паскуаля.
В женской волейбольной Суперлиге время решающих матчей. Полуфиналы чемпионата страны. Сначала сыграют «Локомотив» и «Уралочка», а затем нас ждет динамовское дерби: Казань против Москвы.
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- 31 марта 2021
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