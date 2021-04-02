«Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз: Юрген Клопп и Салах застрянут в середине таблицы АПЛ

3 апреля 2021 года состоится матч 30-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало встречи — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех «Арсенала» оценён экспертами в 3.24. А ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль» 3 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Ливерпуль»» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Анализ и прогноз матча 30-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Ливерпуль» (03.04.2021)

Первое международное окно 2021 года благополучно завершилось, но скучать некогда. Европейские чемпионаты всё ближе и ближе к финишной прямой, а в еврокубках в самом разгаре стадия плей-офф. Английская Премьер-лига встречает 30-й тур, большинству участников до конца остаётся провести по девять игр.



Программа 30-го тура чемпионата Англии откроется в субботу, 3 апреля, сразу четырьмя поединками. Отдельное внимание стоит обратить на битву «Арсенала» и «Ливерпуля», которая пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Оба клуба выступают в нынешнем сезоне с попеременным успехом, но сохраняют шансы на подъём.



Вряд ли Микеля Артету и Юргена Клоппа может устраивать текущее положение в турнирной таблице АПЛ. Испанский специалист со своей командой успел набрать 42 очка за 29 туров и расположился на девятой позиции. Немцу же приходится довольствоваться седьмой строчкой. Для действующего чемпиона никуда не годится А разделяют оппонентов каких-то четыре пункта.



Зато обе стороны продолжают выступление на европейской арене, и смотрятся там весьма неплохо. «Канониры», например, выбили из 1/8 финала Лиги Европы греческий «Олимпиакос», отомстив заодно за прошлый розыгрыш турнира. Суммарный счёт — 3:2. Так что совсем скоро им предстоит принять чешскую «Славию», которая много раз доказывала, что никого не боится.



А мерсисайдцы могут похвастаться выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов. На прошлой стадии сумели дважды обыграть со счётом 2:0 тактически гибкий «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсманна. Правда, теперь их ожидает проблемный, но всё равно очень серьезный соперник — мадридский «Реал» под руководством Зинедина Зидана.



Из кубковых турниров страны лондонцы и ливерпульцы благополучно вылетели, а дела в Премьер-лиге налаживаются только у первых. «Арсенал» за 15 предыдущих игр в первенстве потерпел лишь три поражения, одержав при этом восемь побед. А «Ливерпуль», напротив, за то же количество матчей сумел добыть всего четыре победы.



На остальные 11 случаев пришлись три ничейных результата и сразу восемь поражений. Для действующего чемпиона Англии статистика удручающая, хотя понятно, что клуб до сих пор страдает от эпидемии травм. По-прежнему в лазарете находится целый ряд лидеров: это и центральные защитники ван Дейк с Матипом, и капитан Джордан Хендерсон.

Статистика личных встреч в последнее время складывается неоднозначным образом, но именно у Микеля Артеты против именитого немца пока что получается неплохо. За четыре поединка испанец записал на свой счёт две победы по пенальти в Суперкубке и Кубке Англии, и ещё одну в АПЛ, оставив Юргену Клоппу лишь одну домашнюю победу. Любопытно.



В составе лондонцев тоже не обошлось без потерь, однако, на наш взгляд, они не сумеют повлиять на игру радикальным образом. Мы бы рискнули и проверили классический 1Х за коэффициент 1.72. Дело тут ещё и в том, что «Арсенал» поправил игру на своём поле, в восьми последних домашних играх уступил только «Ман Сити». Дать отпор проблемному «Ливерпулю» он вполне может. А при доле везения вполне способен утащить победу.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Ливерпуль» 3 апреля 2021 года

«Арсенал», в отличие от предстоящего соперника, начал исправлять положение в АПЛ. За 15 предыдущих игр потерпел лишь три поражения, два из которых в гостях. «Ливерпуль» продолжает страдать из-за огромного количества травм в линии обороны, так что, на наш взгляд, у Микеля Артеты есть отличная возможность дать отпор чемпиону Англии. Даже странно, что на 1Х дают крепкий коэффициент 1.72. Не будем мудрить.



Ставка: «Арсенал» не проиграет за 1.72.