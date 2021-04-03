«Арсенал» — «Ливерпуль», «Лейпциг» — «Бавария» и другие матчи. Что смотреть 3 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, на дворе апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на четверг, 3 апреля.
На что ставить в футболе 3 апреля
Возвращается клубный футбол! В РПЛ сегодня 4 матча. Самая интересная вывеска – «Рубин» против «Сочи», два клуба с амбициями на еврокубки. Кроме того, «Ротор» с Юрием Батуренко примет «Локомотив», «Краснодар» сыграет с «Ахматом», а «Динамо» — с «Уфой».
В Англии «Арсенал» сыграет с «Ливерпулем». Юргену Клоппу и его команде нужно побеждать, чтобы совсем не отстать от зоны Лиги чемпионов, но и «канонирам» очки очень нужны. Кроме того, «Лестер» сыграет с «Манчестер Сити», тоже очень интересная игра.
В Германии тоже очень интересная игра: «РБ Лейпциг» принимает «Баварию». Разрыв между ними сейчас 4 очка. Победа команды Нагельсманна обострит интригу, если же победят мюнхенцы, своего они уже не упустят.
В Испании «Реал» продолжает погоню за «Атлетико», на очереди домашняя игра с «Эйбаром». Продолжается борьба и в Италии. «Милан» сыграет с «Сампдорией», «Интер» на выезде с «Болоньей», а «Ювентусу» предстоит выездное дерби с «Торино».
Во Франции матч лидеров, у «ПСЖ» и «Лилля» по 63 очка, посмотрим, возглавит ли кто-то таблицу единолично. Кроме того, ждем очередных подвигов от Александра Головина, его «Монако» принимает «Мец».
На что ставить в хоккее 3 апреля
В КХЛ начинается финал на Востоке. «Ак Барс» дома сыграет с «Авангардом». Очередные полуфинальные матчи состоятся и в ВХЛ, а по ту сторону океана 11 игр в НХЛ.
На что ещё ставить 3 апреля
В баскетбольной Единой лиге ВТБ два матча. «Автодор» сыграет с «Нижним Новгородом», а «Локомотив-Кубань» — с «Астаной».
Кроме того, сегодня мы узнаем чемпиона России по волейболу среди женских команд. В финальном матче «Локомотив» сыграет с «Динамо».
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