«Лестер» — «Ман Сити». Прогноз: Гвардиола заставит Варди ответить за 2:5 в первом круге

После того поединка «горожане» проиграли всего лишь 2 из 43 игр во всех турнирах.

3 апреля 2021 года состоится матч 30-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Манчестер Сити». Начало встречи — 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех «Лестера» оценён экспертами в 6.65. А ставки на ничью принимаются за 4.33.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лестер» — «Манчестер Сити» 3 апреля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Анализ и прогноз матча 30-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Манчестер Сити» (03.04.2021)

Первое международное окно 2021 года благополучно завершилось, но скучать некогда. Европейские чемпионаты всё ближе и ближе к финишной прямой, а в еврокубках в самом разгаре стадия плей-офф. Английская Премьер-лига встречает 30-й тур, большинству участников до конца остаётся провести по девять игр.

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Программа 30-го тура чемпионата Англии откроется в субботу, 3 апреля, сразу четырьмя поединками. Основное внимание приковано к матчу «Лестер Сити» — «Манчестер Сити», который пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр». Битва представителей топ-3 первенства — это всегда прекрасно.



Некоторые игроки с обеих сторон ожидаемо отправились в национальные (и молодёжные) сборные, чтобы провести несколько матчей квалификации ЧМ-2022. А потому с формой у них проблем возникнуть не должно. Остальные же наверняка успели отдохнуть и подготовиться к возобновлению чемпионата.



Расклады накануне 30-го тура в верхней части таблицы АПЛ примерно следующие. Лидирует, конечно же, команда Пепа Гвардиолы, сыграв 30 матчей и набрав 71 очко. На расстоянии в 14 и 15 баллов соответственно идут сыгравшие на один матч меньше «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити», а отрыв от замыкающего четвёрку лучших «Челси» — 20 пунктов. То есть чемпионская интрига фактически мертва.

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На запланированный перерыв «лисы» уходили в хорошем расположении духа, одержав три победы кряду. Две пришлись на Премьер-лигу, а ещё одна состоялась в четвертьфинале Кубка Англии. Сперва удалось увезти три очка от «Брайтона» (2:1), затем досталось оставшемуся без главного тренера «Шеффилду» (5:0).



Ну и в последней игре подопечные Брендана Роджерса на своём поле выбили из 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед», причём по делу (3:1). Счёт открыл Келечи Ихеаначо уже на 24-й минуте, поймав соперника на ошибке. Манкунианцы ответили, но во втором тайме сначала дали пробить Тилемансу, а потом не доглядели за Ихеаначо.



Впрочем, «горожанам» есть чем парировать. После поражения в дерби от «МЮ» они успели провести четыре игры во всех турнирах. В АПЛ разобрались с «Саутгемптоном» (5:2) и «Фулхэмом» (3:0), в Лиге чемпионов второй раз подряд обыграли «Боруссию» М со счётом 2:0, а в четвертьфинале Кубка Англии выбили «Эвертон», забив два безответных мяча.

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Букмекеры справедливо считают «Манчестер Сити» фаворитом. Всё же и ход набран солидный, и с составом полный порядок. При таком плотном графике не каждый может похвастаться полнотой состава, а у Пепа Гвардиолы все лидеры в строю, выбор богатый. Даже с Агуэро контракт продлевать не собираются.



Плюс не стоит забывать и о личных счётах. В начале сезона «Лестер» на «Этихад» разгромно обыграл «горожан», пришло время ответить. Мы бы проверили комбинированную ставку «Х2 + обе забьют» за коэффициент 2.20. Гости — фавориты, хотя хозяева на гол вполне могут рассчитывать.



Дело в том, что тут и Джейми Варди в порядке, и Келечи Ихеаначо набрал отличные кондиции. Да ещё и сыграет против бывшего клуба! К слову, в четырёх предыдущих играх у нигерийского нападающего целых семь забитых мячей, показатели сумасшедшие. Так что ждём яркого футбола от соперников.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Лестер» — «Манчестер Сити» 3 апреля 2021 года

Английская Премьер-лига возвращается после паузы, в программе масса интересных встреч. Поединок «Лестера» и «Ман Сити», например, обещает получиться ярким. На перерыв соперники уходили в отличной форме, не было проблем с результативностью, так что ждём голов в обе стороны. Но «горожане» выглядят несколько предпочтительнее. Даже на выезде



Ставка: «Ман Сити» не проиграет и обе забьют за 2.20.