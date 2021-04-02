Россия выйдет из группы на Евро-2020, а победит Англия, Бельгия или Франция

Со второй попытки и на год позже, но Евро-2020 быть! Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но не настолько, чтобы не провести турнир. 11 июня 24 команды вступят в борьбу за звание сильнейшей в Европе. Пока непонятно, сколько городов примут матчи. Разные источники сообщают совершенно разную информацию: от одного города или страны до всех 12, как было запланировано изначально. Но это всё для простых болельщиков не так важно, самое главное, что турнир состоится! Букмекеры уже дали свои расклады, самое время их изучить.

России будет непросто. Но третьего места в группе должно хватить

Нас, конечно, в первую очередь интересует прогноз на выступление сборной России. Команда Станислава Черчесова сыграет в группе B вместе с Бельгией, Данией и Финляндией. Поставить на то, что наши парни займут первое место в этом квартете, можно с коэффициентом 5.00. Не такая уж и большая цифра, но, по мнению аналитиков, это всего лишь третье место в группе.



Фаворит, конечно же, сборная Бельгии. Поставить на то, что команда Роберто Мартинеса займёт первое место, можно с коэффициентом 1.67. Выше россиян ставят эксперты и команду Дании, на её победу в группе можно поставить с коэффициентом 4.00. А вот Финляндия, по мнению аналитиков, главный аутсайдер квартета. На то, что финны займут 1-е место, коэффициент 20.00, а на их выход из группы можно сделать ставку с коэффициентом 3.00.



Что касается сборной России, то в проход подопечных Черчесова в плей-офф букмекеры верят. Поставить на такое развитие событий можно за 1.40, в то время как обратный исход идёт за 2.73. Вероятность прохода в 1/8 финала – 67%. Кстати, вполне возможно, для этого хватит и третьего места в группе. В плей-офф пройдут 12 команд, занявших 1-е и 2-е места в своих группах, а также 4 из 6 лучших команд, оказавшихся третьими в своих группах. Так что на первом этапе задача России – опередить 6 команд, как минимум одна из которых должна быть из группы B. Это посильная задача.

Россия упустила шанс оторваться. Но вся борьба в отборе на ЧМ-2022 впереди Через полгода команде Черчесова придётся всё начинать сначала.

Встречи с Украиной не будет

Возможный матч сборных России и Украины однозначно добавил бы перца Евро-2020. Клубные команды стран уже давно разводят в еврокубках из-за политики, но в финальной части чемпионата Европы всё возможно. Украина выступит в группе С с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поставить на победу команды Андрея Шевченко в квартете можно за 6.00, а на выход в плей-офф – за 1.35.



Букмекеры принимают ставки на то, будет ли матч Россия – Украина на Евро-2020. И, по мнению экспертов, шансы на это минимальны. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 10.00. Всё потому, что по системе проведения турнира эти сборные не смогут встретиться раньше четвертьфинала. А вероятнее всего такая встреча случится в полуфинале. Вполне логично, что там ни Россию, ни Украину букмекеры не ждут. Отсюда и такой высокий коэффициент.

На кого ставить на Евро-2020?

Разумеется, уже давно принимают ставки и на победителя предстоящего чемпионата Европы. И сейчас букмекеры выделяют трех фаворитов. Это сборные Англии, Франции и Бельгии. Поставить на любую из этих команд можно за 6.50.



Почему именно они? Французы – действующие чемпионы мира – не сбавляют оборотов, к тому же с каждым годом всё больше раскрывается Киллиан Мбаппе. У бельгийцев золотое поколение вошло в тот возраст, когда уже пора что-то выиграть, иначе можно остаться лучшей командой мира, но без трофеев. У Англии есть Гарри Кейн, да и многочисленные разговоры о том, что страна может в одиночку принять Евро-2020, если коронавирус вмешается в планы организаторов, делают свое дело.

Следующая тройка претендентов – Германия, Испания и Нидерланды. Спору нет, каждая из этих команд обладает россыпью классных игроков, но они находятся в процессе смены поколений. А Германии ещё и смена тренера предстоит, Йоахим Лев покинет сборную после Евро-2020. Эти команды котируют чуть ниже, но они, безусловно, в пуле претендентов на победу.



За 15.00 можно поставить на Италию и Португалию, а за 35.00 на Хорватию. У итальянцев Роберто Манчини идёт без поражений уже почти 30 игр, но команда не выглядит машиной, сметающей всё на своем пути. Да и звезды, которая могла бы взять игру на себя, когда не идёт у команды, у Италии нет. Такая звезда есть у Португалии – Криштиану Роналду. Но он не молодеет, а как играть без капитана и лидера, португальцы, кажется, и сами не знают. Хорватия же после ЧМ-2018 проводит смену поколений и пока не всё идёт гладко.



Ну а что же Россия? На нашу команду коэффициент 100.00. Это группа середняков, за такой же коэффициент можно поставить на команды Польши, Словакии, Турции, Украины, Швейцарии и Шотландии. Кто-то из этих сборных провалится, а кто-то обязательно выстрелит. Будем надеяться, что наша сборная окажется в числе вторых. Ну а пока следим за новостями из команд и примериваемся к букмекерским коэффициентам. Удачных ставок!